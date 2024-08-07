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Блинкен прокомментировал избрание нового главы политбюро ХАМАС

Блинкен прокомментировал избрание нового главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 07.08.2024

Блинкен прокомментировал избрание нового главы политбюро ХАМАС

Новый глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья ас-Синвара всегда был основным человеком, который мог принять решение о прекращении огня, заявил... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T01:12

2024-08-07T01:12

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Новый глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья ас-Синвара всегда был основным человеком, который мог принять решение о прекращении огня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Он был и остается основным человеком, который принимает решения. Это подчеркивает факт, что это его ответственность принимать решение о прекращении огня", - сказал он на совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии. Трансляцию из Аннаполиса вел сайт госдепа. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

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