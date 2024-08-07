https://ria.ru/20240807/karelina-1964657622.html
Обвиняемая в госизмене Карелина признала вину
Обвиняемая в госизмене Карелина признала вину - РИА Новости, 07.08.2024
Обвиняемая в госизмене Карелина признала вину
Гражданка России и США Ксения Карелина, которую обвиняют в госизмене за перевод денег на нужды украинской армии, признала свою вину, сообщил адвокат Михаил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:49
2024-08-07T14:49
2024-08-07T15:34
россия
сша
происшествия
эван гершкович
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Гражданка России и США Ксения Карелина, которую обвиняют в госизмене за перевод денег на нужды украинской армии, признала свою вину, сообщил адвокат Михаил Мушаилов."Свою вину признает, да", — сказал юрист после второго заседания в Свердловском областном суде.Мушаилов уточнил, что на 8 августа запланированы прения, последнее слово и вынесение приговора.Он отказался сообщить, сколько денег Карелина перевела на помощь ВСУ.Гособвинитель пояснил журналистам, что сможет озвучить свою позицию только после приговора.В суд в качестве слушателя пришел генеральный консул США Стюарт Уилсон, но из-за закрытости процесса он вместе с представителями СМИ находился далеко за пределами зала — вход туда огородили сигнальной лентой, выставив конвой.О задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса стало известно в феврале. В ФСБ заявили, что она причастна к оказанию финансовой помощи Украине, девушке предъявили обвинение в госизмене, ее арестовали.В пресс-службе Свердловского облсуда уточнили, что Карелина перевела деньги одной из украинских организаций.Ее дело рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
https://ria.ru/20240806/krym-1964373439.html
https://ria.ru/20240702/gosizmena-1956915846.html
https://ria.ru/20240801/sud-1963512138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, происшествия, эван гершкович, свердловский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Происшествия, Эван Гершкович, Свердловский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Обвиняемая в госизмене Карелина признала вину
Адвокат: обвиняемая в госизмене гражданка РФ и США Карелина признала свою вину
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Гражданка России и США Ксения Карелина, которую обвиняют в госизмене за перевод денег на нужды украинской армии, признала свою вину, сообщил адвокат Михаил Мушаилов.
"Свою вину признает, да", — сказал юрист после второго заседания в Свердловском областном суде
.
Мушаилов уточнил, что на 8 августа запланированы прения, последнее слово и вынесение приговора.
Он отказался сообщить, сколько денег Карелина перевела на помощь ВСУ.
Гособвинитель пояснил журналистам, что сможет озвучить свою позицию только после приговора.
В суд в качестве слушателя пришел генеральный консул США Стюарт Уилсон, но из-за закрытости процесса он вместе с представителями СМИ находился далеко за пределами зала — вход туда огородили сигнальной лентой, выставив конвой.
О задержании в Екатеринбурге
33-летней жительницы Лос-Анджелеса
стало известно в феврале. В ФСБ
заявили, что она причастна к оказанию финансовой помощи Украине
, девушке предъявили обвинение в госизмене, ее арестовали.
В пресс-службе Свердловского облсуда уточнили, что Карелина перевела деньги одной из украинских организаций.
Ее дело рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича
.