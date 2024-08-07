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Обвиняемая в госизмене Карелина признала вину - РИА Новости, 07.08.2024
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14:49 07.08.2024 (обновлено: 15:34 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/karelina-1964657622.html
Обвиняемая в госизмене Карелина признала вину
Обвиняемая в госизмене Карелина признала вину - РИА Новости, 07.08.2024
Обвиняемая в госизмене Карелина признала вину
Гражданка России и США Ксения Карелина, которую обвиняют в госизмене за перевод денег на нужды украинской армии, признала свою вину, сообщил адвокат Михаил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:49
2024-08-07T15:34
россия
сша
происшествия
эван гершкович
свердловский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Гражданка России и США Ксения Карелина, которую обвиняют в госизмене за перевод денег на нужды украинской армии, признала свою вину, сообщил адвокат Михаил Мушаилов."Свою вину признает, да", — сказал юрист после второго заседания в Свердловском областном суде.Мушаилов уточнил, что на 8 августа запланированы прения, последнее слово и вынесение приговора.Он отказался сообщить, сколько денег Карелина перевела на помощь ВСУ.Гособвинитель пояснил журналистам, что сможет озвучить свою позицию только после приговора.В суд в качестве слушателя пришел генеральный консул США Стюарт Уилсон, но из-за закрытости процесса он вместе с представителями СМИ находился далеко за пределами зала — вход туда огородили сигнальной лентой, выставив конвой.О задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса стало известно в феврале. В ФСБ заявили, что она причастна к оказанию финансовой помощи Украине, девушке предъявили обвинение в госизмене, ее арестовали.В пресс-службе Свердловского облсуда уточнили, что Карелина перевела деньги одной из украинских организаций.Ее дело рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
https://ria.ru/20240806/krym-1964373439.html
https://ria.ru/20240702/gosizmena-1956915846.html
https://ria.ru/20240801/sud-1963512138.html
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россия, сша, происшествия, эван гершкович, свердловский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Происшествия, Эван Гершкович, Свердловский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Обвиняемая в госизмене Карелина признала вину

Адвокат: обвиняемая в госизмене гражданка РФ и США Карелина признала свою вину

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Гражданка России и США Ксения Карелина, которую обвиняют в госизмене за перевод денег на нужды украинской армии, признала свою вину, сообщил адвокат Михаил Мушаилов.
"Свою вину признает, да", — сказал юрист после второго заседания в Свердловском областном суде.
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Мушаилов уточнил, что на 8 августа запланированы прения, последнее слово и вынесение приговора.
Он отказался сообщить, сколько денег Карелина перевела на помощь ВСУ.
Гособвинитель пояснил журналистам, что сможет озвучить свою позицию только после приговора.
В суд в качестве слушателя пришел генеральный консул США Стюарт Уилсон, но из-за закрытости процесса он вместе с представителями СМИ находился далеко за пределами зала — вход туда огородили сигнальной лентой, выставив конвой.
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О задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса стало известно в феврале. В ФСБ заявили, что она причастна к оказанию финансовой помощи Украине, девушке предъявили обвинение в госизмене, ее арестовали.
В пресс-службе Свердловского облсуда уточнили, что Карелина перевела деньги одной из украинских организаций.
Ее дело рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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РоссияСШАПроисшествияЭван ГершковичСвердловский областной судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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