https://ria.ru/20240807/izrail-1964692255.html

ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хезболлы" по противотанковым ракетам

ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хезболлы" по противотанковым ракетам - РИА Новости, 07.08.2024

ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хезболлы" по противотанковым ракетам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена ливанского движения "Хезболлах", который был командиром батальона по запуску противотанковых ракет, во... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:34

2024-08-07T16:34

2024-08-07T16:34

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена ливанского движения "Хезболлах", который был командиром батальона по запуску противотанковых ракет, во время удара в окрестностях города Джуайя на юге Ливана. "ВВС Израиля ударили по окрестностям Джуайя на юге Ливана и ликвидировали члена "Хезболлах" Хассана Фарес Джеши, который был командиром батальона по противотанковым ракетам", - отмечается в сообщении в Telegram-канале армии. Армия добавила, что ранее в среду ВВС Израиля также нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" у деревни Айтарун, а также по другим областям на юге Ливана "для ликвидации угрозы". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240806/livan-1964404747.html

https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964497127.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)