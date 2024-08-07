https://ria.ru/20240807/izrail-1964658002.html

Израиль откажется от плана заморозки средств для сектора Газа

Израиль откажется от плана заморозки средств для сектора Газа - РИА Новости, 07.08.2024

Израиль откажется от плана заморозки средств для сектора Газа

Министерство иностранных дел Израиля откажется от плана заморозки средств, выделяемых сектору Газ, который предусматривает хранение денег в Норвегии и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:50

2024-08-07T14:50

2024-08-07T14:50

в мире

палестина

израиль

норвегия

махмуд аббас

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля откажется от плана заморозки средств, выделяемых сектору Газ, который предусматривает хранение денег в Норвегии и перечисление палестинским властям с разрешения Израиля, так как Норвегия признала Палестинское государство, сообщает портал Ynet. В январе канцелярия израильского премьера сообщала, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля. В соответствии с действовавшими соглашениями Израиль ежемесячно собирал налоги и пошлины от имени палестинцев и переводил эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них шла на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляли более половины всех поступлений в бюджет ПНА. "МИД Израиля разорвет договоренность с Норвегией об оказании помощи в переводе замороженных налоговых средств, предназначенных для Палестинской национальной администрации", - передает портал. Согласно порталу, решение министерства является "ответом на признание" Норвегией палестинского государства и ее критику Израиля и его войны в секторе Газа. Ранее газета Times of Israel со ссылкой на заявление министра заявляла, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич распорядился направить 26 миллионов долларов налоговых средств, предназначенных для передачи Палестине, "семьям жертв террора". Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что палестинские власти планируют обратиться в международные суды в случае, если Израиль не вернет удерживаемые на протяжении нескольких месяцев налоговые начисления. Норвегия, Ирландия и Испания 28 мая официально признали государство Палестина. До этого Палестину признавали девять стран ЕС.

https://ria.ru/20240804/izrail-1964042359.html

https://ria.ru/20240807/palestina-1964549705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль, норвегия, махмуд аббас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году