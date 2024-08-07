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Израиль откажется от плана заморозки средств для сектора Газа - РИА Новости, 07.08.2024
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14:50 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/izrail-1964658002.html
Израиль откажется от плана заморозки средств для сектора Газа
Израиль откажется от плана заморозки средств для сектора Газа - РИА Новости, 07.08.2024
Израиль откажется от плана заморозки средств для сектора Газа
Министерство иностранных дел Израиля откажется от плана заморозки средств, выделяемых сектору Газ, который предусматривает хранение денег в Норвегии и... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:50
2024-08-07T14:50
в мире
палестина
израиль
норвегия
махмуд аббас
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля откажется от плана заморозки средств, выделяемых сектору Газ, который предусматривает хранение денег в Норвегии и перечисление палестинским властям с разрешения Израиля, так как Норвегия признала Палестинское государство, сообщает портал Ynet. В январе канцелярия израильского премьера сообщала, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля. В соответствии с действовавшими соглашениями Израиль ежемесячно собирал налоги и пошлины от имени палестинцев и переводил эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них шла на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляли более половины всех поступлений в бюджет ПНА. "МИД Израиля разорвет договоренность с Норвегией об оказании помощи в переводе замороженных налоговых средств, предназначенных для Палестинской национальной администрации", - передает портал. Согласно порталу, решение министерства является "ответом на признание" Норвегией палестинского государства и ее критику Израиля и его войны в секторе Газа. Ранее газета Times of Israel со ссылкой на заявление министра заявляла, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич распорядился направить 26 миллионов долларов налоговых средств, предназначенных для передачи Палестине, "семьям жертв террора". Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что палестинские власти планируют обратиться в международные суды в случае, если Израиль не вернет удерживаемые на протяжении нескольких месяцев налоговые начисления. Норвегия, Ирландия и Испания 28 мая официально признали государство Палестина. До этого Палестину признавали девять стран ЕС.
https://ria.ru/20240804/izrail-1964042359.html
https://ria.ru/20240807/palestina-1964549705.html
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в мире, палестина, израиль, норвегия, махмуд аббас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Норвегия, Махмуд Аббас, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль откажется от плана заморозки средств для сектора Газа

Ynet: МИД Израиля откажется от плана заморозки средств, выделяемых сектору Газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля откажется от плана заморозки средств, выделяемых сектору Газ, который предусматривает хранение денег в Норвегии и перечисление палестинским властям с разрешения Израиля, так как Норвегия признала Палестинское государство, сообщает портал Ynet.
В январе канцелярия израильского премьера сообщала, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля. В соответствии с действовавшими соглашениями Израиль ежемесячно собирал налоги и пошлины от имени палестинцев и переводил эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них шла на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляли более половины всех поступлений в бюджет ПНА.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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"МИД Израиля разорвет договоренность с Норвегией об оказании помощи в переводе замороженных налоговых средств, предназначенных для Палестинской национальной администрации", - передает портал.
Согласно порталу, решение министерства является "ответом на признание" Норвегией палестинского государства и ее критику Израиля и его войны в секторе Газа.
Ранее газета Times of Israel со ссылкой на заявление министра заявляла, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич распорядился направить 26 миллионов долларов налоговых средств, предназначенных для передачи Палестине, "семьям жертв террора". Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости, что палестинские власти планируют обратиться в международные суды в случае, если Израиль не вернет удерживаемые на протяжении нескольких месяцев налоговые начисления.
Норвегия, Ирландия и Испания 28 мая официально признали государство Палестина. До этого Палестину признавали девять стран ЕС.
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В миреПалестинаИзраильНорвегияМахмуд АббасЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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