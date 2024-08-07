https://ria.ru/20240807/izrail-1964556258.html

Аббас назвал решение Кнессета по Палестине нарушением международного права

Аббас назвал решение Кнессета по Палестине нарушением международного права - РИА Новости, 07.08.2024

Аббас назвал решение Кнессета по Палестине нарушением международного права

Решение Кнессета (парламента Израиля) против создания палестинского государства нарушает международное право и все подписанные ранее соглашения и противоречит... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:15

2024-08-07T08:15

2024-08-07T08:15

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

палестина

израиль

западный берег реки иордан

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Решение Кнессета (парламента Израиля) против создания палестинского государства нарушает международное право и все подписанные ранее соглашения и противоречит принципу двух государств, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас."Голосование в израильском Кнессете – вопиющее нарушение международного права и всех подписанных ранее соглашений, образующих основу политического урегулирования ближневосточного конфликта", - сказал Аббас.Он подчеркнул, что это голосование "противоречит принятому ООН и мировыми державами принципу двух государств и самому факту, что Государство Палестина является полноценным участником более ста международных организаций и соглашений"."Мир и безопасность в регионе и во всем мире не могут быть достигнуты без прекращения израильской оккупации, создания независимого и суверенного палестинского государства на его землях и предоставления палестинскому народу права на свободную, достойную жизнь и выбор своего будущего", - добавил палестинский лидер.Парламент Израиля (Кнессет) 18 июля утвердил большинством голосов - 68 из 120 - декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В ней, в частности, отмечалось, что "создание палестинского государства в сердце Земли Израиля создало бы опасность для существования Государства Израиль и его граждан, усилило бы израильско-палестинский конфликт и дестабилизировало бы регион".

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

палестина

израиль

западный берег реки иордан

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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, палестина, израиль, западный берег реки иордан, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире