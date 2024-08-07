https://ria.ru/20240807/izrail-1964540002.html

Израиль сразу сообщил США, что стоит за гибелью главы ХАМАС, пишут СМИ

Израиль сразу сообщил США, что стоит за гибелью главы ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024

Израиль сразу сообщил США, что стоит за гибелью главы ХАМАС, пишут СМИ

Израиль сразу сообщил американским чиновникам о том, что стоит за гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает газета Washington РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T02:40

2024-08-07T02:40

2024-08-07T02:40

в мире

израиль

иран

сша

исмаил хания

ллойд остин

михаил богданов

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e6bcf1e6686829188d50a2a31cb62e.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Израиль сразу сообщил американским чиновникам о том, что стоит за гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Несмотря на то, что Израиль отказался давать комментарии по поводу убийства Хании, он сразу же сообщил чиновникам США о том, что несет за это ответственность", - пишет издание. По данным источников газеты, на смерть главы политбюро ХАМАС чиновники Белого дома отреагировали с удивлением и негодованием, увидев в этом серьезный откат в их попытках добиться прекращения огня в Газе. До гибели Хании американские чиновники считали, что они делали в этом успехи, отмечает Washington Post. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. На прошлой неделе New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

израиль

иран

сша

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа