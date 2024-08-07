Израиль сразу сообщил США, что стоит за гибелью главы ХАМАС, пишут СМИ
WP: Израиль сразу сообщил США, что стоит за гибелью главы политбюро ХАМАС Хании
© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Израиль сразу сообщил американским чиновникам о том, что стоит за гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Несмотря на то, что Израиль отказался давать комментарии по поводу убийства Хании, он сразу же сообщил чиновникам США о том, что несет за это ответственность", - пишет издание.
По данным источников газеты, на смерть главы политбюро ХАМАС чиновники Белого дома отреагировали с удивлением и негодованием, увидев в этом серьезный откат в их попытках добиться прекращения огня в Газе. До гибели Хании американские чиновники считали, что они делали в этом успехи, отмечает Washington Post.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
На прошлой неделе New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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