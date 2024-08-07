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Издание: Отчисления букмекеров на спорт в 2024 году превысят 32 млрд рублей
Издание: Отчисления букмекеров на спорт в 2024 году превысят 32 млрд рублей - РИА Новости, 07.08.2024
Издание: Отчисления букмекеров на спорт в 2024 году превысят 32 млрд рублей
Объем целевых отчислений букмекерами на развитие российского спорта по итогам 2024 года может превысить 32 миллиарда рублей, считают эксперты издания... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:36
2024-08-07T18:36
2024-08-07T18:36
спорт
ставки
российский футбольный союз (рфс)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объем целевых отчислений букмекерами на развитие российского спорта по итогам 2024 года может превысить 32 миллиарда рублей, считают эксперты издания "СпортКлан".Как отмечается в сообщении "СпортКлан", по данным Российского футбольного союза, только за первые три месяца текущего года операторы ставок перечислили РФС 1,05 миллиарда рублей. Общая сумма отчислений на отечественный спорт за I квартал 2024 года, согласно статистике Единого регулятора азартных игр России (ЕРАИ), составила 8,1 миллиарда рублей, что составляет более 43% от совокупного показателя 2023 года."Таким образом, даже если каждый следующий квартал будет приносить столько же целевых отчислений, сколько и первый, итоговая сумма 2024 года достигнет 32,4 миллиарда рублей. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее", - отмечает издание.Согласно статистике ЕРАИ, общий размер выплаченных букмекерами целевых отчислений в прошлом году составил 19,1 миллиарда рублей, в то время как в 2019 году было выплачено 1,15 миллиарда рублей.Выручка российских беттинг-операторов также имеет тенденцию к росту. По данным госинформресурса БФО, выручка российских букмекеров выросла с 386,84 миллиарда рублей в 2021 году до 1,2 триллиона рублей в 2023 году, отмечает издание."Очевидно, что при сохранении такой динамики размер целевых отчислений букмекеров продолжит увеличиваться. Это, в свою очередь, позволит отечественному спорту получить дополнительные возможности для развития", - делают вывод эксперты.Действующая система финансирования букмекерами российского спорта заработала в октябре 2021 года с запуском публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ). С начала 2024 года размер целевых отчислений вырос до 2% от общей суммы принятых ставок (но не менее 30 миллионов рублей в квартал).Реклама, ООО "Тотал Продакшн", erid: F7NfYUJCUneLtWYyf5Ec
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ставки, российский футбольный союз (рфс)
Спорт, Ставки, Российский футбольный союз (РФС)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объем целевых отчислений букмекерами на развитие российского спорта по итогам 2024 года может превысить 32 миллиарда рублей, считают эксперты издания "СпортКлан".
Как отмечается в сообщении "СпортКлан"
, по данным Российского футбольного союза, только за первые три месяца текущего года операторы ставок перечислили РФС 1,05 миллиарда рублей. Общая сумма отчислений на отечественный спорт за I квартал 2024 года, согласно статистике Единого регулятора азартных игр России (ЕРАИ), составила 8,1 миллиарда рублей, что составляет более 43% от совокупного показателя 2023 года.
"Таким образом, даже если каждый следующий квартал будет приносить столько же целевых отчислений, сколько и первый, итоговая сумма 2024 года достигнет 32,4 миллиарда рублей. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее", - отмечает издание.
Согласно статистике ЕРАИ, общий размер выплаченных букмекерами целевых отчислений в прошлом году составил 19,1 миллиарда рублей, в то время как в 2019 году было выплачено 1,15 миллиарда рублей.
Выручка российских беттинг-операторов также имеет тенденцию к росту. По данным госинформресурса БФО, выручка российских букмекеров выросла с 386,84 миллиарда рублей в 2021 году до 1,2 триллиона рублей в 2023 году, отмечает издание.
"Очевидно, что при сохранении такой динамики размер целевых отчислений букмекеров продолжит увеличиваться. Это, в свою очередь, позволит отечественному спорту получить дополнительные возможности для развития", - делают вывод эксперты.
Действующая система финансирования букмекерами российского спорта заработала в октябре 2021 года с запуском публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ). С начала 2024 года размер целевых отчислений вырос до 2% от общей суммы принятых ставок (но не менее 30 миллионов рублей в квартал).
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