https://ria.ru/20240807/ivanov-1964637024.html

Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову

Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 07.08.2024

Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину по делу о взятках, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:38

2024-08-07T13:38

2024-08-07T13:59

тимур иванов

происшествия

сергей бородин

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости."В остальной части постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья.При этом судья внесла в постановление незначительные технические изменения.Слушание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части решения.Защита в своей жалобе просила изменить Иванову меру пресечения, срок которой установлен до 23 сентября, на более мягкую.Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html

https://ria.ru/20240720/borodin-1960867548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тимур иванов, происшествия, сергей бородин