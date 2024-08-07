https://ria.ru/20240807/ivanov-1964637024.html
Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову
Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 07.08.2024
Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину по делу о взятках, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:38
2024-08-07T13:38
2024-08-07T13:59
тимур иванов
происшествия
сергей бородин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости."В остальной части постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья.При этом судья внесла в постановление незначительные технические изменения.Слушание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части решения.Защита в своей жалобе просила изменить Иванову меру пресечения, срок которой установлен до 23 сентября, на более мягкую.Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html
https://ria.ru/20240720/borodin-1960867548.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур иванов, происшествия, сергей бородин
Тимур Иванов, Происшествия, Сергей Бородин
Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову
Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости.
"В остальной части постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья.
При этом судья внесла в постановление незначительные технические изменения.
Слушание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части решения.
Защита в своей жалобе просила изменить Иванову меру пресечения, срок которой установлен до 23 сентября, на более мягкую.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.