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Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 07.08.2024
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13:38 07.08.2024 (обновлено: 13:59 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ivanov-1964637024.html
Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову
Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 07.08.2024
Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину по делу о взятках, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:38
2024-08-07T13:59
тимур иванов
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости."В остальной части постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья.При этом судья внесла в постановление незначительные технические изменения.Слушание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части решения.Защита в своей жалобе просила изменить Иванову меру пресечения, срок которой установлен до 23 сентября, на более мягкую.Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html
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тимур иванов, происшествия, сергей бородин
Тимур Иванов, Происшествия, Сергей Бородин
Суд признал законным продление ареста Тимуру Иванову

Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости.
"В остальной части постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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При этом судья внесла в постановление незначительные технические изменения.
Слушание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части решения.
Защита в своей жалобе просила изменить Иванову меру пресечения, срок которой установлен до 23 сентября, на более мягкую.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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