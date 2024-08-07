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"Искандер" уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области
"Искандер" уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
"Искандер" уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области
Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью, сообщило Минобороны,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:23
2024-08-07T19:23
2024-08-07T20:04
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью, сообщило Минобороны, опубликовав видеокадры нанесения удара."В результате удара уничтожена боевая и специальная техника противника", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении в приграничном районе Курской области САУ Krab. Установку ликвидировали барражирующим боеприпасом "Ланцет", когда она находилась на замаскированной огневой позиции.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
2024-08-07T19:23
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Уничтожение самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ
Минобороны публикует кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-08-07T19:23
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Искандер" уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области
"Искандер-М" уничтожил технику ВСУ на границе с Курской областью