https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html

"Искандер" уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области

"Искандер" уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

"Искандер" уничтожил боевую технику ВСУ в приграничье Курской области

Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью, сообщило Минобороны,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:23

2024-08-07T19:23

2024-08-07T20:04

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью, сообщило Минобороны, опубликовав видеокадры нанесения удара."В результате удара уничтожена боевая и специальная техника противника", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении в приграничном районе Курской области САУ Krab. Установку ликвидировали барражирующим боеприпасом "Ланцет", когда она находилась на замаскированной огневой позиции.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

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Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью 2024-08-07T19:23 true PT0M20S

Уничтожение самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ Минобороны публикует кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-07T19:23 true PT0M11S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)