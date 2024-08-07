Иран обвинил Израиль в "готовности поджечь" весь Ближний Восток
МИД Ирана: Израиль ради своих целей в Газе "готов поджечь" весь Ближний Восток
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Убив лидера палестинского движения ХАМАС, Израиль показал на практике, что ради достижения своих целей готов "поджечь весь регион" Ближнего Востока, заявил в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой в саудовской Джидде исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни.
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"Израиль показал на практике, что стремится к расширению нестабильности (с одного только - ред.) сектора Газа на весь регион... и что ради своих зловещих целей готов поджечь весь регион", - приводит слова Багери Кяни официальный Telegram-канал иранского МИДа.
Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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