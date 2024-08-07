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Иран обвинил Израиль в "готовности поджечь" весь Ближний Восток - РИА Новости, 07.08.2024
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17:36 07.08.2024 (обновлено: 18:24 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/iran-1964727424.html
Иран обвинил Израиль в "готовности поджечь" весь Ближний Восток
Иран обвинил Израиль в "готовности поджечь" весь Ближний Восток - РИА Новости, 07.08.2024
Иран обвинил Израиль в "готовности поджечь" весь Ближний Восток
Убив лидера палестинского движения ХАМАС, Израиль показал на практике, что ради достижения своих целей готов "поджечь весь регион" Ближнего Востока, заявил в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:36
2024-08-07T18:24
в мире
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
израиль
ближний восток
иран
тегеран (город)
исмаил хания
оон
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ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Убив лидера палестинского движения ХАМАС, Израиль показал на практике, что ради достижения своих целей готов "поджечь весь регион" Ближнего Востока, заявил в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой в саудовской Джидде исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни. "Израиль показал на практике, что стремится к расширению нестабильности (с одного только - ред.) сектора Газа на весь регион... и что ради своих зловещих целей готов поджечь весь регион", - приводит слова Багери Кяни официальный Telegram-канал иранского МИДа.Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
израиль
ближний восток
иран
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в мире, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, израиль, ближний восток, иран, тегеран (город), исмаил хания, оон, али хаменеи, хамас
В мире, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Израиль, Ближний Восток, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, ООН, Али Хаменеи, ХАМАС
Иран обвинил Израиль в "готовности поджечь" весь Ближний Восток

МИД Ирана: Израиль ради своих целей в Газе "готов поджечь" весь Ближний Восток

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Убив лидера палестинского движения ХАМАС, Израиль показал на практике, что ради достижения своих целей готов "поджечь весь регион" Ближнего Востока, заявил в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой в саудовской Джидде исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни.
«
"Израиль показал на практике, что стремится к расширению нестабильности (с одного только - ред.) сектора Газа на весь регион... и что ради своих зловещих целей готов поджечь весь регион", - приводит слова Багери Кяни официальный Telegram-канал иранского МИДа.
Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
6 августа, 08:00
 
В миреУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеИзраильБлижний ВостокИранТегеран (город)Исмаил ХанияООНАли ХаменеиХАМАС
 
 
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