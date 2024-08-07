https://ria.ru/20240807/iran-1964693305.html

Иранский парламентарий рассказал об ожидании в Израиле ответа Тегерана

Иранский парламентарий рассказал об ожидании в Израиле ответа Тегерана - РИА Новости, 07.08.2024

Иранский парламентарий рассказал об ожидании в Израиле ответа Тегерана

Иран стремится предпринимать какие-либо действия, продумав все аспекты, само ожидания Израилем ответа Ирана на убийство на иранской территории главы политбюро... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:38

2024-08-07T16:38

2024-08-07T16:38

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

исмаил хания

ллойд остин

хамас

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg

ТЕГЕРАН, 7 авг - РИА Новости. Иран стремится предпринимать какие-либо действия, продумав все аспекты, само ожидания Израилем ответа Ирана на убийство на иранской территории главы политбюро палестинского движения ХАМАС уже является медленной смертью, "ломающей кости" израильскому режиму, заявил РИА Новости глава парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы своего политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. "Мы должны избегать эмоциональных непродуманных шагов, поэтому стремимся к тому, чтобы каждое действие выполнялось с принятием во внимание всех аспектов вопроса… Предпринимаемые усилия и то, что сейчас происходит с Израилем, само по себе есть медленная смерть", - сказал Азизи. Парламентарий подчеркнул, что в настоящий момент Израиль задается вопросом о том, когда, где и каким по форме будет ответ Ирана, и эта пытка "ломает кости" израильскому режиму. Получается, что ответ Ирана стратегически продуман и доставляет Израилю не меньше беспокойства и ужаса, чем физическая атака, заключил Азизи.

https://ria.ru/20240806/iran-1964317351.html

https://ria.ru/20240801/tegeran-1963358631.html

израиль

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране