Рейтинг@Mail.ru
Иранский парламентарий рассказал об ожидании в Израиле ответа Тегерана - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/iran-1964693305.html
Иранский парламентарий рассказал об ожидании в Израиле ответа Тегерана
Иранский парламентарий рассказал об ожидании в Израиле ответа Тегерана - РИА Новости, 07.08.2024
Иранский парламентарий рассказал об ожидании в Израиле ответа Тегерана
Иран стремится предпринимать какие-либо действия, продумав все аспекты, само ожидания Израилем ответа Ирана на убийство на иранской территории главы политбюро... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:38
2024-08-07T16:38
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
ллойд остин
хамас
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg
ТЕГЕРАН, 7 авг - РИА Новости. Иран стремится предпринимать какие-либо действия, продумав все аспекты, само ожидания Израилем ответа Ирана на убийство на иранской территории главы политбюро палестинского движения ХАМАС уже является медленной смертью, "ломающей кости" израильскому режиму, заявил РИА Новости глава парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы своего политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. "Мы должны избегать эмоциональных непродуманных шагов, поэтому стремимся к тому, чтобы каждое действие выполнялось с принятием во внимание всех аспектов вопроса… Предпринимаемые усилия и то, что сейчас происходит с Израилем, само по себе есть медленная смерть", - сказал Азизи. Парламентарий подчеркнул, что в настоящий момент Израиль задается вопросом о том, когда, где и каким по форме будет ответ Ирана, и эта пытка "ломает кости" израильскому режиму. Получается, что ответ Ирана стратегически продуман и доставляет Израилю не меньше беспокойства и ужаса, чем физическая атака, заключил Азизи.
https://ria.ru/20240806/iran-1964317351.html
https://ria.ru/20240801/tegeran-1963358631.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Ллойд Остин, ХАМАС, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Иранский парламентарий рассказал об ожидании в Израиле ответа Тегерана

В Иране назвали ожидание ответа Тегерана медленной смертью для Израиля

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 7 авг - РИА Новости. Иран стремится предпринимать какие-либо действия, продумав все аспекты, само ожидания Израилем ответа Ирана на убийство на иранской территории главы политбюро палестинского движения ХАМАС уже является медленной смертью, "ломающей кости" израильскому режиму, заявил РИА Новости глава парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи.
Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы своего политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Военные учения на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Иран заметно готовится к атаке на Израиль, пишут СМИ
6 августа, 08:36
"Мы должны избегать эмоциональных непродуманных шагов, поэтому стремимся к тому, чтобы каждое действие выполнялось с принятием во внимание всех аспектов вопроса… Предпринимаемые усилия и то, что сейчас происходит с Израилем, само по себе есть медленная смерть", - сказал Азизи.
Парламентарий подчеркнул, что в настоящий момент Израиль задается вопросом о том, когда, где и каким по форме будет ответ Ирана, и эта пытка "ломает кости" израильскому режиму.
Получается, что ответ Ирана стратегически продуман и доставляет Израилю не меньше беспокойства и ужаса, чем физическая атака, заключил Азизи.
Церемония прощания с Исмаилом Ханией в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Тегеране началась церемония прощания с главой политбюро ХАМАС
1 августа, 09:42
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияЛлойд ОстинХАМАСМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала