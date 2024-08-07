https://ria.ru/20240807/instagram-1964711655.html

Instagram* согласилась открыть представительство в Турции

Instagram* согласилась открыть представительство в Турции - РИА Новости, 07.08.2024

Instagram* согласилась открыть представительство в Турции

Соцсеть Instagram* после блокировки доступа к ней согласилась открыть представительство в Турции, глава комиссии парламента страны по цифровым СМИ Хусейин... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:13

2024-08-07T17:13

2024-08-07T17:27

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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Соцсеть Instagram* после блокировки доступа к ней согласилась открыть представительство в Турции, глава комиссии парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман.Депутаты парламента Турции находятся в отпуске до 1 октября, тем не менее, Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) призвала ранее созвать парламент на внеочередное заседание для обсуждения ситуации с блокировкой соцсети Instagram*. Депутаты парламента также соберутся на внеочередное заседание 15 августа в связи с выступлением приглашенного в законодательный орган президента Палестины Махмуда Аббаса."Мы проведем заседание комитета парламента по цифровым СМИ, где будем обсуждать Instagram, в ближайшее время - на этой неделе или в начале следующей", - сказал Яйман газете Hürriyet.По его словам, при наличии запроса от депутатов в парламент пригласят и представителей Meta, как это уже происходило при обсуждении ситуации с TikTok, но сейчас запроса нет."Мы провели уже две встречи с представителями Meta и озвучили требование открыть представительство (Instagram*) в Турции, они ответили на это положительно, а также дали убедительные и искренние ответы", - подчеркнул Яйман.В мае TikTok избежал блокировки в Турции, назначив представителя в стране.По словам Яймана, власти Турции против цензуры, но в то же время не потерпят двойных стандартов со стороны соцсетей. Он отметил, что претензии Анкары в связи с удалением публикаций о гибели Хании лишь "вершина айсберга", власти обеспокоены и публикациями, побуждающими к насилию, азартным играм, содержащими пропаганду ЛГБТ** и терроризма.Сотрудничество турецких властей с руководством соцсети Instagram*, доступ к которой в Турции заблокировали со 2 августа, пока не вышло на желаемый уровень, наблюдается "цифровой фашизм" со стороны соцсети, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган. Сроки разблокировки доступа к Instagram* на территории Турции зависят от того, как скоро руководство соцсети устранит нарушения и приведет свою деятельность в соответствие с турецким законодательством, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.Еще одна принадлежащая Meta* соцсеть Threads недоступна в Турции с 29 апреля в связи с решением турецкого регулятора, его недовольство вызвало автоматическое объединение аккаунтов пользователей Threads и Instagram*. Также Meta* оштрафовали на сумму более 1,2 миллиарда турецких лир (более 38 миллионов долларов) по итогам нескольких разбирательств.Турецким компаниям следует задуматься над созданием местной социальной сети, заявил в понедельник глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. 31 июля Алтун осудил соцсеть Instagram* за то, что она активно препятствует пользователям, п*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено

https://ria.ru/20240726/khinshteyn-1962275550.html

https://ria.ru/20240807/mask-1964545205.html

https://ria.ru/20240725/shtraf-1962028222.html

https://ria.ru/20240416/blokirovka-1940425754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, россия, instagram