https://ria.ru/20240807/hamas-1964669549.html

Война в Газе разрушила репутацию Израиля, заявил представитель ХАМАС

Война в Газе разрушила репутацию Израиля, заявил представитель ХАМАС - РИА Новости, 07.08.2024

Война в Газе разрушила репутацию Израиля, заявил представитель ХАМАС

Представитель движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми заявил в интервью РИА Новости, что война в секторе Газа подорвала международную репутацию Израиля и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:23

2024-08-07T15:23

2024-08-07T15:23

в мире

израиль

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Представитель движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми заявил в интервью РИА Новости, что война в секторе Газа подорвала международную репутацию Израиля и укрепила поддержку Палестины. "Того Израиля, который существовал до 7 октября, больше нет… У Израиля не осталось ничего, что мы могли бы назвать дипломатическим или политическим инструментом. Сейчас Израиль превратился в инструмент для убийств", – сказал собеседник агентства. Самым главным успехом палестинцев аль-Каддуми назвал изменение восприятия Израиля на мировой арене, особенно среди молодежи в США и Европе, где проходят массовые акции в поддержку Палестины. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240807/khamas-1964654567.html

https://ria.ru/20240807/hamas-1964666332.html

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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)