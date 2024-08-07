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ХАМАС продолжит обсуждать прекращение огня в Газе после назначения Синвара

ХАМАС продолжит обсуждать прекращение огня в Газе после назначения Синвара - РИА Новости, 07.08.2024

ХАМАС продолжит обсуждать прекращение огня в Газе после назначения Синвара

Назначение Яхьи Синвара на пост главы политбюро ХАМАС не отразится на ходе переговоров с Израилем, руководство движения продолжит их до полного прекращения огня РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:18

2024-08-07T15:18

2024-08-07T15:18

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БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Назначение Яхьи Синвара на пост главы политбюро ХАМАС не отразится на ходе переговоров с Израилем, руководство движения продолжит их до полного прекращения огня в секторе Газа, рассказал РИА Новости член центрального комитета главного командования Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) Хамза Аль-Баштави. Ранее в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в убийстве своего главы и заявило, что эта атака не останется без ответа. Во вторник руководство ХАМАС официально объявило о назначении Синвара на пост главы политбюро движения после убийства Исмаила Хании в Тегеране. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Синвар всегда был основным человеком, который мог принять решение о прекращении огня в секторе Газа. "Его назначение не повлияет на переговорный процесс, более того, движением принято решение продолжить переговоры до прекращения огня в секторе Газа, и подобное назначение направлено на укрепление данной позиции с целью достижения поставленной цели",- сказал Аль-Баштави. Он также отметил, что назначение Синвара было прямым ответом Израиля на убийство Исмаила Хании. По словам политика, Синвар на протяжении всего времени принимал непосредственное участие в переговорах в качестве главы ХАМАС в секторе Газа. "До принятия каких либо решений связывались с ним. Посредники всегда ждали ответа ХАМАС только после ответа от Синвара. Таким образом он все время был частью этих переговоров", - добавил он. Отвечая на вопрос согласятся ли израильские власти напрямую вести переговоры с Синваром или воспользуются назначением чтобы препятствовать процессу, Аль-Баштави отметил, что "(премьер-министр Израиля Беньямин) Нетаньяху не нуждается в предлоге для срыва или усложнения переговоров". Яхья Синвар, как и все руководство ХАМАС, находится в списке разыскиваемых Израилем, указал Аль-Баштави. "Однако Синвар отличается тем, что в Международном уголовном суде ему выдвинуты обвинения за военные преступления, такие же предъявлены и Нетаньяху. Поэтому этот вопрос не повлияет на процесс переговоров, они продолжаться, а препятствовать им будет как и прежде Нетаньяху",- сказал он. Газета New York Times, 28 июля, со ссылкой на израильских чиновников написала, что во время последней встречи по перемирию в секторе Газа в Риме, на которой присутствовали представители Египта, США, Катара и Израиля, Нетаньяху был главной причиной "ужесточения позиции Израиля". Согласно газете, манёвренность Нетаньяху ограничена его правым правительством, в котором некоторые чиновники выступают против перемирия. По словам источников, Израиль хочет сохранить военные контрольно-пропускные пункты вдоль стратегической автомагистрали в секторе Газа, чтобы помешать ХАМАС переправлять оружие в сторону Газы. Позже представитель движения в Ливане Валид аль-Килани заявил РИА Новости, что они не согласны на новые условия Израиля для прекращения огня в секторе Газа, которые выдвинул Нетаньяху. Представитель ХАМАС добавил, что движение "открыто ко всем предложениям, которые служат интересам палестинского народа".

https://ria.ru/20240807/khamas-1964654567.html

https://ria.ru/20240807/hamas-1964666332.html

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