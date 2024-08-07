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Представитель ХАМАС не исключил превентивный удар Израиля по Ирану - РИА Новости, 07.08.2024
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15:10 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/hamas-1964666332.html
Представитель ХАМАС не исключил превентивный удар Израиля по Ирану
Представитель ХАМАС не исключил превентивный удар Израиля по Ирану - РИА Новости, 07.08.2024
Представитель ХАМАС не исключил превентивный удар Израиля по Ирану
Возможность превентивного удара Израиля по Ирану исключать нельзя, но такой шаг стал бы "двойной глупостью", поскольку чреват серьезными последствиями для... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:10
2024-08-07T15:10
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Возможность превентивного удара Израиля по Ирану исключать нельзя, но такой шаг стал бы "двойной глупостью", поскольку чреват серьезными последствиями для нападающей стороны, заявил в интервью РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми. В Израиле при поддержке западных союзников готовятся к возможному военному ответу Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который приехал в Тегеран для участия в инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана. "Ничего нельзя исключать, поскольку Израиль перешел все разумные границы – всё, что можно назвать уважением к закону. Однако, по моему мнению, это будет двойной глупостью и спровоцирует еще более суровое наказание Израиля", – сказал аль-Каддуми. Он подчеркнул, что убийство того, с кем ведешь переговоры, противоречит идеалам гуманизма и международной законности. ХАМАС возложил ответственность за смерть Хании на Израиль и США, пообещав ответить на его гибель. В Израиле не комментируют обвинения в причастности к ликвидации лидера палестинских исламистов. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240807/khaniya-1964642949.html
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Представитель ХАМАС не исключил превентивный удар Израиля по Ирану

Представитель ХАМАС аль-Каддуми: удар Израиля по Ирану станет двойной глупостью

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Возможность превентивного удара Израиля по Ирану исключать нельзя, но такой шаг стал бы "двойной глупостью", поскольку чреват серьезными последствиями для нападающей стороны, заявил в интервью РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.
В Израиле при поддержке западных союзников готовятся к возможному военному ответу Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который приехал в Тегеран для участия в инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Очевидец рассказал РИА Новости, как погиб лидер ХАМАС Хания
Вчера, 13:57
"Ничего нельзя исключать, поскольку Израиль перешел все разумные границы – всё, что можно назвать уважением к закону. Однако, по моему мнению, это будет двойной глупостью и спровоцирует еще более суровое наказание Израиля", – сказал аль-Каддуми.
Он подчеркнул, что убийство того, с кем ведешь переговоры, противоречит идеалам гуманизма и международной законности.
ХАМАС возложил ответственность за смерть Хании на Израиль и США, пообещав ответить на его гибель. В Израиле не комментируют обвинения в причастности к ликвидации лидера палестинских исламистов.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В ХАМАС заявили, что убийство Хании не могло произойти без участия США
Вчера, 13:28
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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