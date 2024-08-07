https://ria.ru/20240807/hamas-1964666332.html

Представитель ХАМАС не исключил превентивный удар Израиля по Ирану

Представитель ХАМАС не исключил превентивный удар Израиля по Ирану - РИА Новости, 07.08.2024

Представитель ХАМАС не исключил превентивный удар Израиля по Ирану

Возможность превентивного удара Израиля по Ирану исключать нельзя, но такой шаг стал бы "двойной глупостью", поскольку чреват серьезными последствиями для... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:10

2024-08-07T15:10

2024-08-07T15:10

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исмаил хания

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Возможность превентивного удара Израиля по Ирану исключать нельзя, но такой шаг стал бы "двойной глупостью", поскольку чреват серьезными последствиями для нападающей стороны, заявил в интервью РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми. В Израиле при поддержке западных союзников готовятся к возможному военному ответу Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который приехал в Тегеран для участия в инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана. "Ничего нельзя исключать, поскольку Израиль перешел все разумные границы – всё, что можно назвать уважением к закону. Однако, по моему мнению, это будет двойной глупостью и спровоцирует еще более суровое наказание Израиля", – сказал аль-Каддуми. Он подчеркнул, что убийство того, с кем ведешь переговоры, противоречит идеалам гуманизма и международной законности. ХАМАС возложил ответственность за смерть Хании на Израиль и США, пообещав ответить на его гибель. В Израиле не комментируют обвинения в причастности к ликвидации лидера палестинских исламистов. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

https://ria.ru/20240807/khaniya-1964642949.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране