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В ХАМАС заявили, что убийство Хании не могло произойти без участия США - РИА Новости, 07.08.2024
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13:28 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/hamas-1964633730.html
В ХАМАС заявили, что убийство Хании не могло произойти без участия США
В ХАМАС заявили, что убийство Хании не могло произойти без участия США - РИА Новости, 07.08.2024
В ХАМАС заявили, что убийство Хании не могло произойти без участия США
Представитель движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми заявил в интервью РИА Новости, что убийство главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании не могло РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:28
2024-08-07T13:28
сша
израиль
иран
хамас
оон
министерство обороны сша
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
в мире
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ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Представитель движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми заявил в интервью РИА Новости, что убийство главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании не могло произойти без участия США, и назвал Вашингтон основным соучастником Израиля. ХАМАС 31 июля сообщил о гибели Хании в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности Израиля. Израильские представители в свою очередь заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда в ООН Роберт Вуд. "По нашему опыту, такое событие не могло произойти без разрешения Штатов. Если это верно, возникает противоречие между тем, что США говорят, и тем, что делают", – сказал аль-Каддуми."(Учитывая – ред.) это противоречие и "зеленый свет", можно сказать, что США полностью являются главным и активным соучастником в геноциде и убийствах", - добавил он. По словам представителя ХАМАС, результатом такой политики США становится снижение уровня безопасности и эскалация напряженности на Ближнем Востоке. Американские СМИ писали, что в Вашингтоне были недовольны действиями израильтян в то время, как американская администрация пытается добиться перемирия в секторе Газа. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html
https://ria.ru/20240807/konflikt-1915630213.html
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сша, израиль, иран, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Израиль, Иран, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили, что убийство Хании не могло произойти без участия США

Представитель ХАМАС в Иране: убийство Хании не могло произойти без участия США

© AP Photo / Vahid SalemiЦеремония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Представитель движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми заявил в интервью РИА Новости, что убийство главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании не могло произойти без участия США, и назвал Вашингтон основным соучастником Израиля.
ХАМАС 31 июля сообщил о гибели Хании в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности Израиля. Израильские представители в свою очередь заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда в ООН Роберт Вуд.
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
2 августа, 14:43
"По нашему опыту, такое событие не могло произойти без разрешения Штатов. Если это верно, возникает противоречие между тем, что США говорят, и тем, что делают", – сказал аль-Каддуми.
«
"(Учитывая – ред.) это противоречие и "зеленый свет", можно сказать, что США полностью являются главным и активным соучастником в геноциде и убийствах", - добавил он.
По словам представителя ХАМАС, результатом такой политики США становится снижение уровня безопасности и эскалация напряженности на Ближнем Востоке.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Американские СМИ писали, что в Вашингтоне были недовольны действиями израильтян в то время, как американская администрация пытается добиться перемирия в секторе Газа.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
 
СШАИзраильИранХАМАСООНМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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