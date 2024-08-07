https://ria.ru/20240807/hamas-1964633730.html

В ХАМАС заявили, что убийство Хании не могло произойти без участия США

В ХАМАС заявили, что убийство Хании не могло произойти без участия США - РИА Новости, 07.08.2024

В ХАМАС заявили, что убийство Хании не могло произойти без участия США

Представитель движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми заявил в интервью РИА Новости, что убийство главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании не могло РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:28

2024-08-07T13:28

2024-08-07T13:28

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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Представитель движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми заявил в интервью РИА Новости, что убийство главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании не могло произойти без участия США, и назвал Вашингтон основным соучастником Израиля. ХАМАС 31 июля сообщил о гибели Хании в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности Израиля. Израильские представители в свою очередь заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда в ООН Роберт Вуд. "По нашему опыту, такое событие не могло произойти без разрешения Штатов. Если это верно, возникает противоречие между тем, что США говорят, и тем, что делают", – сказал аль-Каддуми."(Учитывая – ред.) это противоречие и "зеленый свет", можно сказать, что США полностью являются главным и активным соучастником в геноциде и убийствах", - добавил он. По словам представителя ХАМАС, результатом такой политики США становится снижение уровня безопасности и эскалация напряженности на Ближнем Востоке. Американские СМИ писали, что в Вашингтоне были недовольны действиями израильтян в то время, как американская администрация пытается добиться перемирия в секторе Газа. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html

https://ria.ru/20240807/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

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