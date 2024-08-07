https://ria.ru/20240807/gumpomosch-1964670870.html

Жительница Австрии и Сочи отправляет гуманитарную помощь в новые регионы

Жительница Австрии и Сочи отправляет гуманитарную помощь в новые регионы - РИА Новости, 07.08.2024

Жительница Австрии и Сочи отправляет гуманитарную помощь в новые регионы

Жительница Австрии и Сочи Вера Хирш рассказала РИА Новости, что вместе с мужем и друзьями отправили 37 рюкзаков в школу Артемовска в ЛНР и готовятся к сбору... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:26

2024-08-07T15:26

2024-08-07T19:39

надежные люди

австрия

лнр

гуманитарная помощь

артемовск

сочи

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СОЧИ, 7 авг – РИА Новости. Жительница Австрии и Сочи Вера Хирш рассказала РИА Новости, что вместе с мужем и друзьями отправили 37 рюкзаков в школу Артемовска в ЛНР и готовятся к сбору новой гуманитарной помощи, деньги на которую выделили, в том числе, волонтеры из Вены.Хирш, живет с супругом в Австрии, ее многое связывает с Сочи, она не исключает возможности переезда в олимпийскую столицу. В Краснодарском крае живут ее родные. По возможности, Хирш поддерживает связь со своими знакомыми, которые тоже участвуют в организации гуманитарной помощи новыми регионам России."Конечно, мы помогаем, и наши друзья. Было закуплено 37 рюкзаков для детской футбольной команды "Артёмовец" в школе Артёмовска (в ЛНР - ред.)", - сказала Хирш.Собеседница агентства добавила, что в 2023 году для школ новых регионов РФ они покупали книги, игрушки."В Алчевске живет Марина (Седнева, волонтер - ред.), моя помощница, я не одна помогаю. В Австрии люди не слепые и не глупые, они видят политические игры и сочувствуют обычным людям. Деньги на рюкзаки нам дал один незнакомец, а вот 2,5 тысячи евро - друзья из Вены. На эти деньги планируем купить стиральную машину в детский сад "Огонек", форму для футбольной команды в школе Артемовска, стиральную машину - в школу и детский сад поселка Центральный, и посуду для столовой", - добавила Хирш.Как рассказала РИА Новости волонтер Седнева, семья Хирш уже давно помогает детям, инвалидам, взрослым, пожилым людям, нуждающимся, сиротам. В частности с 2015 года они много лет помогали Алчевскому центру реабилитации детей инвалидов "Журавушка". Волонтеры закупали лекарства и оплачивали лечение, а также дорогу до медучреждений.Седнева добавила, что помощь оказывается разная: от доставки фуры с медицинским оборудованием до выделения денег на ремонтные работы пострадавшего в результате обстрелов жилья. Она также вспомнила последнюю поездку мужа Веры Хирш в Донбасс, во время которой волонтеры оказали финансовую помощь трем семьям, чье жилье получило повреждения после взрыва дрона. Седнева отметила, что не сотрудничает с другими предприятиями или компаниями, а координацию осуществляет на месте. Она ищет проблемные объекты, которым нужна помощь, после чего нуждающимся оказывается поддержка.

https://ria.ru/20240805/tovary-1964068580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

австрия, лнр, гуманитарная помощь, артемовск, сочи