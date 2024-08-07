https://ria.ru/20240807/granty-1964783725.html

Кубань в 2024 году направит более 100 млн рублей на гранты семейным фермам

Кубань в 2024 году направит более 100 млн рублей на гранты семейным фермам - РИА Новости, 07.08.2024

Кубань в 2024 году направит более 100 млн рублей на гранты семейным фермам

Семь семейных ферм Краснодарского края в 2024 году получат гранты на развитие, на эти цели из федерального и краевого бюджетов направят более 100 миллионов... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T23:11

2024-08-07T23:11

2024-08-07T23:12

краснодарский край

экономика

краснодарский край

лабинский район

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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Семь семейных ферм Краснодарского края в 2024 году получат гранты на развитие, на эти цели из федерального и краевого бюджетов направят более 100 миллионов рублей, сообщили в администрации региона. "В Краснодарском крае семь семейных ферм получат гранты на развитие. В 2024 году на эти цели из федерального и краевого бюджетов направят более 100 миллионов рублей. Гранты предоставляют фермерам, зарегистрированным в сельских территориях более 12 месяцев, на условиях софинасирования, где 60% средств на реализацию проектов предоставляет государство, а 40% вкладывает сельхозпроизводитель", - говорится в сообщении. Уточняется, что максимальный размер господдержки составляет 30 миллионов рублей. Средства можно направить на приобретение участков сельхозназначения, закупку и монтаж оборудования, подключение объектов к инженерным коммуникациям. В этом году победителями конкурса на предоставление грантов на развитие семейных ферм стали семеро фермеров из Абинского, Кореновского, Курганинского, Темрюкского и Лабинского районов. Полученные средства они направят на развитие животноводства, птицеводства и выращивание ягод в защищенном грунте, добавляют власти. Отмечается, что в Краснодарском крае гранты представляют фермерам-садоводам в рамках краевой программы "Малый сад", а также на развитие семейных ферм. Начинающим предпринимателям доступны гранты "Агростартап", которые направляют в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20240807/tekhnika-1964777047.html

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Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, лабинский район