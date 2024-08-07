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Госдеп прокомментировал вылазку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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20:53 07.08.2024 (обновлено: 21:07 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/gosdep-1964764547.html
Госдеп прокомментировал вылазку ВСУ в Курской области
Госдеп прокомментировал вылазку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Госдеп прокомментировал вылазку ВСУ в Курской области
Действия ВСУ в Курской области не нарушают ограничений США на использование переданного Киеву американского оружия, заявил официальный представитель госдепа... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T20:53
2024-08-07T21:07
в мире
киев
курская область
украина
государственный департамент сша
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области не нарушают ограничений США на использование переданного Киеву американского оружия, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер."Действия, которые они предприняли сегодня, не противоречат нашим подходам", - заявил Миллер на брифинге.По его словам, в подходах США к ограничениям на использование американского оружия ничего не изменилось.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.При этом он отказался ответить на вопрос о том, применялись ли при вылазке ВСУ под Курском американские вооружения, переадресовав данный вопрос в Пентагон.Также представитель госдепа дал понять, что Киев не уведомлял заранее Вашингтон о намерении начать военные действия на территории РФ, однако в США не считают такое развитие событий чем-то из ряда вон выходящим.
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Кадры поражения военной техники ВСУ
Кадры поражения военной техники ВСУ
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в мире, киев, курская область, украина, государственный департамент сша, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, владимир путин, сша, министерство обороны сша
В мире, Киев, Курская область, Украина, Государственный департамент США, Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, США, Министерство обороны США
Госдеп прокомментировал вылазку ВСУ в Курской области

Госдеп: действия ВСУ под Курском не нарушают ограничений на использование оружия

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области не нарушают ограничений США на использование переданного Киеву американского оружия, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
«
"Действия, которые они предприняли сегодня, не противоречат нашим подходам", - заявил Миллер на брифинге.
По его словам, в подходах США к ограничениям на использование американского оружия ничего не изменилось.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
При этом он отказался ответить на вопрос о том, применялись ли при вылазке ВСУ под Курском американские вооружения, переадресовав данный вопрос в Пентагон.
Также представитель госдепа дал понять, что Киев не уведомлял заранее Вашингтон о намерении начать военные действия на территории РФ, однако в США не считают такое развитие событий чем-то из ряда вон выходящим.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКурская областьУкраинаГосударственный департамент СШАРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСШАМинистерство обороны США
 
 
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