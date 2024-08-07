Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины
Госдеп: США находятся в контакте с Киевом насчет вылазки ВСУ в Курской области
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США в контакте с Украиной по поводу вылазки ВСУ в Курской области, однако считают ее действия на российской территории суверенным решением Киева, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня... Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины", - сказал Миллер.
При этом он отказался ответить на вопрос о том, применялись ли при вылазке ВСУ под Курском американские вооружения, переадресовав данный вопрос в Пентагон.
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"Тот факт, что Украина не уведомила нас заблаговременно о тактике, которую она намерена использовать, не является чем-то необычным", - указал Миллер.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.