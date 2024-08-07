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Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины

Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины - РИА Новости, 07.08.2024

Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины

США в контакте с Украиной по поводу вылазки ВСУ в Курской области, однако считают ее действия на российской территории суверенным решением Киева, заявил в среду РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:47

2024-08-07T20:47

2024-08-07T21:08

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США в контакте с Украиной по поводу вылазки ВСУ в Курской области, однако считают ее действия на российской территории суверенным решением Киева, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня... Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины", - сказал Миллер.При этом он отказался ответить на вопрос о том, применялись ли при вылазке ВСУ под Курском американские вооружения, переадресовав данный вопрос в Пентагон.Также представитель госдепа дал понять, что Киев не уведомлял заранее Вашингтон о намерении начать военные действия на территории РФ, однако в США не считают такое развитие событий чем-то из ряда вон выходящим."Тот факт, что Украина не уведомила нас заблаговременно о тактике, которую она намерена использовать, не является чем-то необычным", - указал Миллер.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, курская область, украина, сша, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, россия, валерий герасимов, владимир путин, киев, министерство обороны сша