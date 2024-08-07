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Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины - РИА Новости, 07.08.2024
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20:47 07.08.2024 (обновлено: 21:08 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/gosdep-1964763845.html
Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины
Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины - РИА Новости, 07.08.2024
Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины
США в контакте с Украиной по поводу вылазки ВСУ в Курской области, однако считают ее действия на российской территории суверенным решением Киева, заявил в среду РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T20:47
2024-08-07T21:08
в мире
курская область
украина
сша
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США в контакте с Украиной по поводу вылазки ВСУ в Курской области, однако считают ее действия на российской территории суверенным решением Киева, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня... Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины", - сказал Миллер.При этом он отказался ответить на вопрос о том, применялись ли при вылазке ВСУ под Курском американские вооружения, переадресовав данный вопрос в Пентагон.Также представитель госдепа дал понять, что Киев не уведомлял заранее Вашингтон о намерении начать военные действия на территории РФ, однако в США не считают такое развитие событий чем-то из ряда вон выходящим."Тот факт, что Украина не уведомила нас заблаговременно о тактике, которую она намерена использовать, не является чем-то необычным", - указал Миллер.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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В мире, Курская область, Украина, США, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Киев, Министерство обороны США
Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины

Госдеп: США находятся в контакте с Киевом насчет вылазки ВСУ в Курской области

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США в контакте с Украиной по поводу вылазки ВСУ в Курской области, однако считают ее действия на российской территории суверенным решением Киева, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня... Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины", - сказал Миллер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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При этом он отказался ответить на вопрос о том, применялись ли при вылазке ВСУ под Курском американские вооружения, переадресовав данный вопрос в Пентагон.
Также представитель госдепа дал понять, что Киев не уведомлял заранее Вашингтон о намерении начать военные действия на территории РФ, однако в США не считают такое развитие событий чем-то из ряда вон выходящим.
«
"Тот факт, что Украина не уведомила нас заблаговременно о тактике, которую она намерена использовать, не является чем-то необычным", - указал Миллер.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаСШАГосударственный департамент СШАВооруженные силы УкраиныРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинКиевМинистерство обороны США
 
 
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