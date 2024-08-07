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Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда
Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда - РИА Новости, 07.08.2024
Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда
Мирный житель подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:06
2024-08-07T17:06
2024-08-07T17:06
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирный житель подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Мирный горловчанин получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в поселке шахты имени В. И. Ленина", - сообщил мэр. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, иван приходько, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда
Мэр Приходько: житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда