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Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/gorlovka-1964706617.html
Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда
Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда - РИА Новости, 07.08.2024
Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда
Мирный житель подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:06
2024-08-07T17:06
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
нато
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирный житель подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Мирный горловчанин получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в поселке шахты имени В. И. Ленина", - сообщил мэр. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, иван приходько, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда

Мэр Приходько: житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирный житель подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Мирный горловчанин получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в поселке шахты имени В. И. Ленина", - сообщил мэр.
Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоНАТОДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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