https://ria.ru/20240807/gorlovka-1964706617.html

Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда

Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда - РИА Новости, 07.08.2024

Мирный житель Горловки подорвался на суббоеприпасе кассетного снаряда

Мирный житель подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:06

2024-08-07T17:06

2024-08-07T17:06

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

нато

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирный житель подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Мирный горловчанин получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в поселке шахты имени В. И. Ленина", - сообщил мэр. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, иван приходько, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины