https://ria.ru/20240807/golova-1964618234.html

В Томской области нашли пакет с отрубленной головой

В Томской области нашли пакет с отрубленной головой - РИА Новости, 07.08.2024

В Томской области нашли пакет с отрубленной головой

Полицейские в Томской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве собутыльника, а его разыскиваемый приятель в том, что отрубил убитому голову,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:45

2024-08-07T12:45

2024-08-07T12:46

происшествия

томская область

россия

томский район

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НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Полицейские в Томской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве собутыльника, а его разыскиваемый приятель в том, что отрубил убитому голову, сообщает в среду УМВД по региону. В полиции пояснили, что в дежурную часть отдела МВД России по Томскому району позвонил местный житель с заявлением о том, что около озера Рожневое в Томском районе он обнаружил пакет с головой человека. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя и выяснили, что незадолго до произошедшего он на машине подвозил из села Берёзкино до Томска незнакомца, который в пути попросил остановиться в районе озера, где выбросил пакет, пояснив, что в нем находится мусор. После этого водитель довез и высадил спутника в областном центре, а затем заметил в салоне своего автомобиля пятна, похожие на кровь", - рассказали в УМВД. Заподозрив неладное, мужчина решил проверить, что находилось в выброшенном попутчиком багаже, и вернулся к озеру. Открыв пакет, он обнаружил голову человека. "Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Томской области, установив личность убитого мужчины, выяснили, что к тяжкому преступлению причастны двое его знакомых, с которыми он вместе занимался заготовкой дикоросов. Одного из них – ранее не судимого жителя областного центра 1976 года рождения – оперативники задержали", - сообщили в управлении. По данным полиции, убийство было совершено на фоне конфликта после употребления алкоголя: задержанный задушил мужчину, когда тот уснул, а второй подозреваемый спустя два дня после произошедшего топором отрубил голову убитого. Обезглавленное тело подельники вместе скинули в яму уличного туалета, уточнили в УМВД. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ведется розыск второго участника преступления.

https://ria.ru/20240806/shkola-1964206319.html

https://ria.ru/20240403/ssora-1937596400.html

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томский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, томская область, россия, томский район