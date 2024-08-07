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В Германии при обрушении отеля погиб человек - РИА Новости, 07.08.2024
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09:54 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/germaniya-1964569180.html
В Германии при обрушении отеля погиб человек
В Германии при обрушении отеля погиб человек - РИА Новости, 07.08.2024
В Германии при обрушении отеля погиб человек
Один человек погиб, еще восемь находятся под завалами после обрушения одного из этажей в отеле в Германии, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:54
2024-08-07T09:54
в мире
германия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь находятся под завалами после обрушения одного из этажей в отеле в Германии, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. "В Крёве (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) во вторник вечером около 23.00 (около 00.00 в среду мск) частично обрушился отель... Обрушился один этаж. Один человек погиб. Во время инцидента в здании находились 14 человек. Пять смогли выбраться, не получив травм... По последним данным, под обломками находятся девять человек", - пишет издание со ссылкой на правоохранителей. По словам представителя полиции, под обломками в том числе находится ребенок. Из тех, кто находится под завалами, удалось установить устный контакт с шестью пострадавшими. Один человек считается погибшим, но его тело еще не обнаружено. На месте работают около 250 сотрудников оперативных служб, задействованы собаки-спасатели и дроны.
https://ria.ru/20240806/tagil-1964324280.html
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в мире, германия, рейнланд-пфальц
В мире, Германия, Рейнланд-Пфальц
В Германии при обрушении отеля погиб человек

Bild: один человек погиб при обрушении одного из этажей отеля в Германии

© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь находятся под завалами после обрушения одного из этажей в отеле в Германии, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.
"В Крёве (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) во вторник вечером около 23.00 (около 00.00 в среду мск) частично обрушился отель... Обрушился один этаж. Один человек погиб. Во время инцидента в здании находились 14 человек. Пять смогли выбраться, не получив травм... По последним данным, под обломками находятся девять человек", - пишет издание со ссылкой на правоохранителей.
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По словам представителя полиции, под обломками в том числе находится ребенок. Из тех, кто находится под завалами, удалось установить устный контакт с шестью пострадавшими. Один человек считается погибшим, но его тело еще не обнаружено.
На месте работают около 250 сотрудников оперативных служб, задействованы собаки-спасатели и дроны.
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