https://ria.ru/20240807/germaniya-1964569180.html

В Германии при обрушении отеля погиб человек

В Германии при обрушении отеля погиб человек - РИА Новости, 07.08.2024

В Германии при обрушении отеля погиб человек

Один человек погиб, еще восемь находятся под завалами после обрушения одного из этажей в отеле в Германии, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:54

2024-08-07T09:54

2024-08-07T09:54

в мире

германия

рейнланд-пфальц

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь находятся под завалами после обрушения одного из этажей в отеле в Германии, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. "В Крёве (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) во вторник вечером около 23.00 (около 00.00 в среду мск) частично обрушился отель... Обрушился один этаж. Один человек погиб. Во время инцидента в здании находились 14 человек. Пять смогли выбраться, не получив травм... По последним данным, под обломками находятся девять человек", - пишет издание со ссылкой на правоохранителей. По словам представителя полиции, под обломками в том числе находится ребенок. Из тех, кто находится под завалами, удалось установить устный контакт с шестью пострадавшими. Один человек считается погибшим, но его тело еще не обнаружено. На месте работают около 250 сотрудников оперативных служб, задействованы собаки-спасатели и дроны.

https://ria.ru/20240806/tagil-1964324280.html

https://ria.ru/20240602/stambul-1949970767.html

германия

рейнланд-пфальц

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, рейнланд-пфальц