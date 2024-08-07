В Германии при обрушении отеля погиб человек
Bild: один человек погиб при обрушении одного из этажей отеля в Германии
© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь находятся под завалами после обрушения одного из этажей в отеле в Германии, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.
"В Крёве (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) во вторник вечером около 23.00 (около 00.00 в среду мск) частично обрушился отель... Обрушился один этаж. Один человек погиб. Во время инцидента в здании находились 14 человек. Пять смогли выбраться, не получив травм... По последним данным, под обломками находятся девять человек", - пишет издание со ссылкой на правоохранителей.
По словам представителя полиции, под обломками в том числе находится ребенок. Из тех, кто находится под завалами, удалось установить устный контакт с шестью пострадавшими. Один человек считается погибшим, но его тело еще не обнаружено.
На месте работают около 250 сотрудников оперативных служб, задействованы собаки-спасатели и дроны.
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