Операция под Курском завершится разгромом противника, заявил Герасимов
Герасимов: операция в Курской области будет завершена разгромом противника
© Минобороны РоссииУничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер"
© Минобороны России
Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операция против формирований ВСУ, пытавшихся наступать в Курской области, будет завершена их разгромом и выходом российских сил на государственную границу РФ, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
"Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - сказал Герасимов сказал на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.