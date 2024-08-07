Рейтинг@Mail.ru
Операция под Курском завершится разгромом противника, заявил Герасимов - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 07.08.2024 (обновлено: 17:00 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964701891.html
Операция под Курском завершится разгромом противника, заявил Герасимов
Операция под Курском завершится разгромом противника, заявил Герасимов - РИА Новости, 07.08.2024
Операция под Курском завершится разгромом противника, заявил Герасимов
Операция против формирований ВСУ, пытавшихся наступать в Курской области, будет завершена их разгромом и выходом российских сил на государственную границу РФ,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:56
2024-08-07T17:00
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
курская область
владимир путин
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964642303_0:2:1400:790_1920x0_80_0_0_027cf496a9d81d27441bf952ff4619c7.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операция против формирований ВСУ, пытавшихся наступать в Курской области, будет завершена их разгромом и выходом российских сил на государственную границу РФ, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов."Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - сказал Герасимов сказал на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964698709.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964642303_172:0:1228:792_1920x0_80_0_0_6dd7133ede53f20c010c92d34d18a542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий герасимов, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Курская область, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Операция под Курском завершится разгромом противника, заявил Герасимов

Герасимов: операция в Курской области будет завершена разгромом противника

© Минобороны РоссииУничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер"
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ с применением ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Минобороны России
Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операция против формирований ВСУ, пытавшихся наступать в Курской области, будет завершена их разгромом и выходом российских сил на государственную границу РФ, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
"Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - сказал Герасимов сказал на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
Вчера, 08:00
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Совещание Путина с силовыми структурами - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Продвижение ВСУ вглубь территории России остановили, заявил Герасимов
Вчера, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовКурская областьВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала