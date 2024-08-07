https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964701891.html

Операция под Курском завершится разгромом противника, заявил Герасимов

Операция под Курском завершится разгромом противника, заявил Герасимов - РИА Новости, 07.08.2024

Операция под Курском завершится разгромом противника, заявил Герасимов

Операция против формирований ВСУ, пытавшихся наступать в Курской области, будет завершена их разгромом и выходом российских сил на государственную границу РФ,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:56

2024-08-07T16:56

2024-08-07T17:00

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

курская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операция против формирований ВСУ, пытавшихся наступать в Курской области, будет завершена их разгромом и выходом российских сил на государственную границу РФ, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов."Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - сказал Герасимов сказал на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964698709.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, валерий герасимов, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)