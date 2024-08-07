https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964700725.html

Герасимов назвал потери ВСУ при атаках на Курскую область

Герасимов назвал потери ВСУ при атаках на Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024

Герасимов назвал потери ВСУ при атаках на Курскую область

Украинские войска, пытавшиеся наступать в Курской области, потеряли 315 человек, в том числе не менее ста убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:53

2024-08-07T16:53

2024-08-07T16:55

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска, пытавшиеся наступать в Курской области, потеряли 315 человек, в том числе не менее ста убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе 7 танков, сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", - сказал Герасимов на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20240807/ataka-1964687371.html

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курская область

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вооруженные силы украины, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин