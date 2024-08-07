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Герасимов назвал потери ВСУ при атаках на Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 07.08.2024 (обновлено: 16:55 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964700725.html
Герасимов назвал потери ВСУ при атаках на Курскую область
Герасимов назвал потери ВСУ при атаках на Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
Герасимов назвал потери ВСУ при атаках на Курскую область
Украинские войска, пытавшиеся наступать в Курской области, потеряли 315 человек, в том числе не менее ста убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:53
2024-08-07T16:55
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска, пытавшиеся наступать в Курской области, потеряли 315 человек, в том числе не менее ста убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе 7 танков, сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", - сказал Герасимов на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20240807/ataka-1964687371.html
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вооруженные силы украины, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Герасимов назвал потери ВСУ при атаках на Курскую область

Герасимов: ВСУ потеряли 315 солдат и 54 единицы техники при атаках под Курском

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска, пытавшиеся наступать в Курской области, потеряли 315 человек, в том числе не менее ста убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе 7 танков, сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", - сказал Герасимов на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
На Западе назвали атаку ВСУ на Курскую область абсолютно бессмысленной
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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