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Герасимов рассказал, сколько боевиков ВСУ напали на Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
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16:50 07.08.2024 (обновлено: 17:02 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964699003.html
Герасимов рассказал, сколько боевиков ВСУ напали на Курскую область
Герасимов рассказал, сколько боевиков ВСУ напали на Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
Герасимов рассказал, сколько боевиков ВСУ напали на Курскую область
В 5.30 мск 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, заявил начальник РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:50
2024-08-07T17:02
вооруженные силы украины
безопасность
валерий герасимов
владимир путин
курская область
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В 5.30 мск 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин."В 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области", - сказал Герасимов.
https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964700725.html
курская область
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вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов, владимир путин, курская область, россия
Вооруженные силы Украины, Безопасность, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Курская область, Россия
Герасимов рассказал, сколько боевиков ВСУ напали на Курскую область

Курскую область атаковали подразделения ВСУ численностью до тысячи человек

© Фото : Минобороны РоссииВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Минобороны России
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В 5.30 мск 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.
"В 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области", - сказал Герасимов.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Герасимов назвал потери ВСУ при атаках на Курскую область
Вчера, 16:53
 
Вооруженные силы УкраиныБезопасностьВалерий ГерасимовВладимир ПутинКурская областьРоссия
 
 
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