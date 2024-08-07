https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964699003.html

Герасимов рассказал, сколько боевиков ВСУ напали на Курскую область

Герасимов рассказал, сколько боевиков ВСУ напали на Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024

Герасимов рассказал, сколько боевиков ВСУ напали на Курскую область

В 5.30 мск 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, заявил начальник РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:50

2024-08-07T16:50

2024-08-07T17:02

вооруженные силы украины

безопасность

валерий герасимов

владимир путин

курская область

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В 5.30 мск 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин."В 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области", - сказал Герасимов.

https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964700725.html

курская область

россия

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов, владимир путин, курская область, россия