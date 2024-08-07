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Стали известны неожиданные детали дела генерала, боровшегося со взятками

Стали известны неожиданные детали дела генерала, боровшегося со взятками - РИА Новости, 07.08.2024

Стали известны неожиданные детали дела генерала, боровшегося со взятками

Подсудимый генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, боровшийся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал взятки через почтовый ящик, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:32

2024-08-07T10:32

2024-08-07T11:40

происшествия

новый арбат

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подсудимый генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, боровшийся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал взятки через почтовый ящик, сообщает "Коммерсантъ".Как указали журналисты, получать деньги ему помогал сотрудник ФТС Константин Колганов."Согласно разработанному совместно плану, взятки, и рубли и валюту, участники внешнеэкономической деятельности должны были бросать в почтовый ящик господина Колганова в его доме на Новом Арбате, а тот — передавать другим посредникам, в число которых, по материалам дела, входил водитель генерал-майора", — говорится в материале.В статье отметили, что после обращения Колганова в правоохранительные органы о передаче взятки в декабре 2022 года сотрудники ФСБ задержали участников правонарушения."Коммерсантъ" 31 июля сообщал, что в Москве начался суд по делу о взятке над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, боровшимся с коррупцией в Федеральной таможенной службе. Мурышов обвиняется в двух случаях получения взяток на суммы 1,4 миллиона рублей и 700 тысяч рублей. Кроме того, судебный процесс также начался над директором ООО "Вектор Фрахт" Дмитрием Нестеренко, обвиняемым в посредничестве.

https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html

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происшествия, новый арбат, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)