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Стали известны неожиданные детали дела генерала, боровшегося со взятками - РИА Новости, 07.08.2024
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10:32 07.08.2024 (обновлено: 11:40 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/general-1964578725.html
Стали известны неожиданные детали дела генерала, боровшегося со взятками
Стали известны неожиданные детали дела генерала, боровшегося со взятками - РИА Новости, 07.08.2024
Стали известны неожиданные детали дела генерала, боровшегося со взятками
Подсудимый генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, боровшийся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал взятки через почтовый ящик, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:32
2024-08-07T11:40
происшествия
новый арбат
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подсудимый генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, боровшийся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал взятки через почтовый ящик, сообщает "Коммерсантъ".Как указали журналисты, получать деньги ему помогал сотрудник ФТС Константин Колганов."Согласно разработанному совместно плану, взятки, и рубли и валюту, участники внешнеэкономической деятельности должны были бросать в почтовый ящик господина Колганова в его доме на Новом Арбате, а тот — передавать другим посредникам, в число которых, по материалам дела, входил водитель генерал-майора", — говорится в материале.В статье отметили, что после обращения Колганова в правоохранительные органы о передаче взятки в декабре 2022 года сотрудники ФСБ задержали участников правонарушения."Коммерсантъ" 31 июля сообщал, что в Москве начался суд по делу о взятке над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, боровшимся с коррупцией в Федеральной таможенной службе. Мурышов обвиняется в двух случаях получения взяток на суммы 1,4 миллиона рублей и 700 тысяч рублей. Кроме того, судебный процесс также начался над директором ООО "Вектор Фрахт" Дмитрием Нестеренко, обвиняемым в посредничестве.
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происшествия, новый арбат, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Новый Арбат, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Стали известны неожиданные детали дела генерала, боровшегося со взятками

"Ъ": экс-борцу с коррупцией в ФТС Мурышову передавали взятки через почтовый ящик

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывший начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Бывший начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Бывший начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подсудимый генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, боровшийся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал взятки через почтовый ящик, сообщает "Коммерсантъ".
Как указали журналисты, получать деньги ему помогал сотрудник ФТС Константин Колганов.
«
"Согласно разработанному совместно плану, взятки, и рубли и валюту, участники внешнеэкономической деятельности должны были бросать в почтовый ящик господина Колганова в его доме на Новом Арбате, а тот — передавать другим посредникам, в число которых, по материалам дела, входил водитель генерал-майора", — говорится в материале.
В статье отметили, что после обращения Колганова в правоохранительные органы о передаче взятки в декабре 2022 года сотрудники ФСБ задержали участников правонарушения.
"Коммерсантъ" 31 июля сообщал, что в Москве начался суд по делу о взятке над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, боровшимся с коррупцией в Федеральной таможенной службе. Мурышов обвиняется в двух случаях получения взяток на суммы 1,4 миллиона рублей и 700 тысяч рублей. Кроме того, судебный процесс также начался над директором ООО "Вектор Фрахт" Дмитрием Нестеренко, обвиняемым в посредничестве.
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ПроисшествияНовый АрбатМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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