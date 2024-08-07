Стали известны неожиданные детали дела генерала, боровшегося со взятками
"Ъ": экс-борцу с коррупцией в ФТС Мурышову передавали взятки через почтовый ящик
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывший начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Бывший начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подсудимый генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, боровшийся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал взятки через почтовый ящик, сообщает "Коммерсантъ".
Как указали журналисты, получать деньги ему помогал сотрудник ФТС Константин Колганов.
«
"Согласно разработанному совместно плану, взятки, и рубли и валюту, участники внешнеэкономической деятельности должны были бросать в почтовый ящик господина Колганова в его доме на Новом Арбате, а тот — передавать другим посредникам, в число которых, по материалам дела, входил водитель генерал-майора", — говорится в материале.
В статье отметили, что после обращения Колганова в правоохранительные органы о передаче взятки в декабре 2022 года сотрудники ФСБ задержали участников правонарушения.
"Коммерсантъ" 31 июля сообщал, что в Москве начался суд по делу о взятке над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, боровшимся с коррупцией в Федеральной таможенной службе. Мурышов обвиняется в двух случаях получения взяток на суммы 1,4 миллиона рублей и 700 тысяч рублей. Кроме того, судебный процесс также начался над директором ООО "Вектор Фрахт" Дмитрием Нестеренко, обвиняемым в посредничестве.