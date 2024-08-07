https://ria.ru/20240807/general-1964576786.html

Генерала Ивана Попова оставили под домашним арестом

Генерала Ивана Попова оставили под домашним арестом - РИА Новости, 07.08.2024

Генерала Ивана Попова оставили под домашним арестом

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на решение перевести его под домашний арест,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:26

2024-08-07T10:26

2024-08-07T11:11

москва

иван попов (генерал)

происшествия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на решение перевести его под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Оставить жалобу без удовлетворения", - огласил решение судья.В июле 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел Попова из СИЗО под домашний арест - на срок до 11 октября.Защита указывала, что само изменение меры пресечения не оспаривает, но домашний арест должен был оканчиваться 17 июля - дата, до которой Попову изначально было продлено пребывание в СИЗО, - вместо пролонгации срока до 11 октября.Судья же пояснил, что "никто не продлевает меру на два дня".Генерал присутствовал на заседании, на вопросы журналистов ответить отказался, вместе с адвокатом уехал домой на бизнес-такси.По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.

https://ria.ru/20240807/delo-1964539692.html

https://ria.ru/20240717/popov-1960147382.html

https://ria.ru/20240720/popov-1960879049.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, иван попов (генерал), происшествия