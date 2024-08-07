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Генерала Ивана Попова оставили под домашним арестом - РИА Новости, 07.08.2024
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10:26 07.08.2024 (обновлено: 11:11 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/general-1964576786.html
Генерала Ивана Попова оставили под домашним арестом
Генерала Ивана Попова оставили под домашним арестом - РИА Новости, 07.08.2024
Генерала Ивана Попова оставили под домашним арестом
Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на решение перевести его под домашний арест,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:26
2024-08-07T11:11
москва
иван попов (генерал)
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на решение перевести его под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Оставить жалобу без удовлетворения", - огласил решение судья.В июле 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел Попова из СИЗО под домашний арест - на срок до 11 октября.Защита указывала, что само изменение меры пресечения не оспаривает, но домашний арест должен был оканчиваться 17 июля - дата, до которой Попову изначально было продлено пребывание в СИЗО, - вместо пролонгации срока до 11 октября.Судья же пояснил, что "никто не продлевает меру на два дня".Генерал присутствовал на заседании, на вопросы журналистов ответить отказался, вместе с адвокатом уехал домой на бизнес-такси.По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.
https://ria.ru/20240807/delo-1964539692.html
https://ria.ru/20240717/popov-1960147382.html
https://ria.ru/20240720/popov-1960879049.html
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москва, иван попов (генерал), происшествия
Москва, Иван Попов (генерал), Происшествия
Генерала Ивана Попова оставили под домашним арестом

Военный суд в Москве оставил генерала Ивана Попова под домашним арестом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИван Попов
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иван Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на решение перевести его под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оставить жалобу без удовлетворения", - огласил решение судья.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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02:37
В июле 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел Попова из СИЗО под домашний арест - на срок до 11 октября.
Защита указывала, что само изменение меры пресечения не оспаривает, но домашний арест должен был оканчиваться 17 июля - дата, до которой Попову изначально было продлено пребывание в СИЗО, - вместо пролонгации срока до 11 октября.
Судья же пояснил, что "никто не продлевает меру на два дня".
Генерал присутствовал на заседании, на вопросы журналистов ответить отказался, вместе с адвокатом уехал домой на бизнес-такси.
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.
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20 июля, 09:09
 
МоскваИван Попов (генерал)Происшествия
 
 
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