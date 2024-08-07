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Еще один райцентр газифицировали в Ивановской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
18:44 07.08.2024 (обновлено: 18:45 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/gazifikatsiya-1964742319.html
Еще один райцентр газифицировали в Ивановской области
Еще один райцентр газифицировали в Ивановской области - РИА Новости, 07.08.2024
Еще один райцентр газифицировали в Ивановской области
Природный газ пришел в поселок Лух Ивановской области; к голубому топливу подключены первые потребители – 68 домовладений, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:44
2024-08-07T18:45
ивановская область
экономика
ивановская область
лухский район
юрьевец
алексей миллер
станислав воскресенский
газпром
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Природный газ пришел в поселок Лух Ивановской области; к голубому топливу подключены первые потребители – 68 домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду губернатор Станислав Воскресенский совершил рабочую поездку в Луховской район и подвел итоги первого этапа масштабных работ. "У нас в регионе два таких знаковых места, где людям газ обещали с 80-х годов, – Лух и Юрьевец. И там, и там теперь газ подводится. Мне сегодня доложили, что в 68 домах Луха уже газ есть, в остальные дома тоже подводим. Уверен, что "Газпром" свою работу доделает", – процитировали в пресс-службе Воскресенского. По словам одной из местных жительниц, до этого зимами приходилось отапливать дом с помощью печи. Благодаря газификации эта проблема уйдет в прошлое. Лухский район – один из четырех муниципалитетов Ивановской области, где газа не было. Несколько лет назад Юрьевецкий, Пестяковский, Верхнеландеховский и Лухский районы вошли в Программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, которую подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава компании ПАО "Газпром" Алексей Миллер, рассказали в пресс-службе. В Лухском районе возвели газораспределительную станцию "Лух" и газопровод-отвод протяженностью 44,5 километра. Газификацию самого Луха разделили на три этапа, первый из которых уже завершен. На сегодняшний день общая протяженность уличных газопроводов в поселке – 27,4 километра, их строительство создает условия для газификации 1071 домовладения в поселке. Кроме того, построенные объекты – ГРС "Лух", магистральный газопровод и распределительные сети – позволили не только провести газ в дома луховчан, но и создали возможности для дальнейшей газификации еще одного муниципалитета, где сейчас нет природного газа, - Верхнеландеховского района. В декабре 2022 года газ пришел в город Юрьевец. Начали с верхней части города, сейчас работы продолжаются в центральной части. До этого в Юрьевецком районе был газифицирован всего один населенный пункт. Впереди – газификация Пестяковского района, газ сюда придет из Нижегородской области. В настоящее время формируется программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2026-2030 годы, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240718/kinozal-1960434330.html
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экономика, ивановская область, лухский район, юрьевец, алексей миллер, станислав воскресенский, газпром
Ивановская область, Экономика, Ивановская область, Лухский район, Юрьевец, Алексей Миллер, Станислав Воскресенский, Газпром

Еще один райцентр газифицировали в Ивановской области

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиЕще один райцентр газифицировали в Ивановской области
Еще один райцентр газифицировали в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Еще один райцентр газифицировали в Ивановской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Природный газ пришел в поселок Лух Ивановской области; к голубому топливу подключены первые потребители – 68 домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду губернатор Станислав Воскресенский совершил рабочую поездку в Луховской район и подвел итоги первого этапа масштабных работ.
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18 июля, 11:47
«
"У нас в регионе два таких знаковых места, где людям газ обещали с 80-х годов, – Лух и Юрьевец. И там, и там теперь газ подводится. Мне сегодня доложили, что в 68 домах Луха уже газ есть, в остальные дома тоже подводим. Уверен, что "Газпром" свою работу доделает", – процитировали в пресс-службе Воскресенского.
По словам одной из местных жительниц, до этого зимами приходилось отапливать дом с помощью печи. Благодаря газификации эта проблема уйдет в прошлое.
Лухский район – один из четырех муниципалитетов Ивановской области, где газа не было. Несколько лет назад Юрьевецкий, Пестяковский, Верхнеландеховский и Лухский районы вошли в Программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, которую подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава компании ПАО "Газпром" Алексей Миллер, рассказали в пресс-службе.
В Лухском районе возвели газораспределительную станцию "Лух" и газопровод-отвод протяженностью 44,5 километра. Газификацию самого Луха разделили на три этапа, первый из которых уже завершен. На сегодняшний день общая протяженность уличных газопроводов в поселке – 27,4 километра, их строительство создает условия для газификации 1071 домовладения в поселке.
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Кроме того, построенные объекты – ГРС "Лух", магистральный газопровод и распределительные сети – позволили не только провести газ в дома луховчан, но и создали возможности для дальнейшей газификации еще одного муниципалитета, где сейчас нет природного газа, - Верхнеландеховского района.
В декабре 2022 года газ пришел в город Юрьевец. Начали с верхней части города, сейчас работы продолжаются в центральной части. До этого в Юрьевецком районе был газифицирован всего один населенный пункт. Впереди – газификация Пестяковского района, газ сюда придет из Нижегородской области. В настоящее время формируется программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2026-2030 годы, напомнили в пресс-службе.
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Ивановская областьЭкономикаИвановская областьЛухский районЮрьевецАлексей МиллерСтанислав ВоскресенскийГазпром
 
 
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