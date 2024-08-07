https://ria.ru/20240807/gaz-1964691866.html

Цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.08.2024

Цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:32

2024-08-07T16:32

2024-08-07T16:32

экономика

европа

украина

нидерланды

газпром

евросоюз

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 417,4 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.09 мск их стоимость составляет 428,1 доллара (+3,4%). Минутами ранее они впервые с декабря достигали 435,4 доллара (+5,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 414,2 доллара за тысячу кубометров. Во вторник и среду сообщалось о боях в Суджанском районе Курской области – на границе России с Украиной. Поставки газа через газоизмерительную станцию "Суджа" являются единственной транспортной артерией поставок российского газа через Украину в Европу. "Газпром" поставляет по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что соответствует примерно 5% от спроса в ЕС.

https://ria.ru/20231111/gaz-1908841056.html

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украина

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, украина, нидерланды, газпром, евросоюз