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Цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.08.2024
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16:32 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/gaz-1964691866.html
Цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.08.2024
Цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:32
2024-08-07T16:32
экономика
европа
украина
нидерланды
газпром
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 417,4 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.09 мск их стоимость составляет 428,1 доллара (+3,4%). Минутами ранее они впервые с декабря достигали 435,4 доллара (+5,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 414,2 доллара за тысячу кубометров. Во вторник и среду сообщалось о боях в Суджанском районе Курской области – на границе России с Украиной. Поставки газа через газоизмерительную станцию "Суджа" являются единственной транспортной артерией поставок российского газа через Украину в Европу. "Газпром" поставляет по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что соответствует примерно 5% от спроса в ЕС.
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экономика, европа, украина, нидерланды, газпром, евросоюз
Экономика, Европа, Украина, Нидерланды, Газпром, Евросоюз
Цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 417,4 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.09 мск их стоимость составляет 428,1 доллара (+3,4%). Минутами ранее они впервые с декабря достигали 435,4 доллара (+5,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 414,2 доллара за тысячу кубометров.
Во вторник и среду сообщалось о боях в Суджанском районе Курской области – на границе России с Украиной. Поставки газа через газоизмерительную станцию "Суджа" являются единственной транспортной артерией поставок российского газа через Украину в Европу. "Газпром" поставляет по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что соответствует примерно 5% от спроса в ЕС.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
В "Газпроме" прокомментировали поставки российского газа в Европу
11 ноября 2023, 13:04
 
ЭкономикаЕвропаУкраинаНидерландыГазпромЕвросоюз
 
 
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