https://ria.ru/20240807/fukusima-1964626494.html

На "Фукусиме" начали восьмой сброс воды в океан

На "Фукусиме" начали восьмой сброс воды в океан - РИА Новости, 07.08.2024

На "Фукусиме" начали восьмой сброс воды в океан

Восьмой по счету с августа прошлого года и четвертый с начала этого финансового года (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) сброс слаборадиоактивной воды с аварийной... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:05

2024-08-07T13:05

2024-08-07T13:05

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ТОКИО, 7 авг – РИА Новости. Восьмой по счету с августа прошлого года и четвертый с начала этого финансового года (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) сброс слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан начат в среду, сообщил на брифинге представитель оператора станции компании ТЕРСО. "Четвертый в этом финансовом году и восьмой с августа прошлого сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан начат 7 августа, то есть как раз сегодня. Ориентировочно он продлится до 25 августа. Будет сброшено примерно 7,8 тонн воды. Содержание радиоактивного трития составит примерно 1,7 триллионов беккерелей", - сообщил представитель компании. Из представленных им материалов следует, что последующие сбросы состоятся в августе-сентябре, сентябре-октябре этого года и феврале – марте будущего года. В августе прошлого года компания ТЕРСО начала сбрасывать воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS. В прошлом году состоялось три таких сброса, в этом году первый сброс осуществлялся с 28 февраля по 17 марта. Всего за 2023 финансовый год, который закончился 31 марта, было сброшено более 31,2 тысячи тонн слаборадиоактивной воды за четыре раза. "Содержание радиоактивного трития за четыре раза составило за прошлый год 4,5 триллиона беккерелей. Стандартной границей для сбросов является 22 триллиона беккерелей в год, таким образом ТЕРСО считает, что смогла провести сбросы по плану", - отметил представитель компании. С апреля этого года и до конца марта 2025 года, то есть за 2024 финансовый год, ТЕРСО планирует сбросить в море 54,6 тысяч тонн воды с АЭС "Фукусима-1" за 7 раз. Будет сброшено 54,6 тонн воды, содержание трития составит около 14 триллионов беккерелей в год. Компания настаивает на безопасности проводимых сбросов, так как по замерам, которые производятся несколько раз после сброса, содержание трития оказывается ниже установленных государственных норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр. Оператор станции компания ТЕРСО установила 10 контрольных приборов на расстоянии трех километров от станции и выяснила, что максимальное содержание трития составило 18 беккерелей на литр, в то время как нижней границей для того, чтобы сброс был остановлен, является уровень в 700 беккерелей на литр. Из-за решения Японии о сбросе Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции. Система ALPS, в которой проходит очистку вода, использовавшаяся для охлаждения поврежденных реакторов, позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном накопительном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм - до 1500 беккерелей на литр при предельных нормах, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций в 60 тысяч беккерелей на литр. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся сейчас на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии 1 километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.

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https://ria.ru/20240314/fukusima-1933050726.html

https://ria.ru/20240726/reaktor-1962229440.html

https://ria.ru/20240628/magate-1956096314.html

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япония, терсо, фукусима-1, в мире