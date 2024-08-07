https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html

"Времени нет": в США предупредили Украину о катастрофе из-за фиаско ВСУ

"Времени нет": в США предупредили Украину о катастрофе из-за фиаско ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

"Времени нет": в США предупредили Украину о катастрофе из-за фиаско ВСУ

У Вооруженных сил Украины не осталось времени для изменения ситуации на фронте в свою сторону, пишет обозреватель Марк Эпископос в статье для Responsible... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:45

2024-08-07T11:45

2024-08-07T11:45

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У Вооруженных сил Украины не осталось времени для изменения ситуации на фронте в свою сторону, пишет обозреватель Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft."Разговорами об оборонительной стратегии (для ВСУ. — Прим. ред.) пытаются выиграть время для Киева, которого у него, вероятно, нет, используя ресурсы, которые он и его западные партнеры с трудом могут себе позволить, чтобы достичь цели, которая еще не была адекватно определена. Эта задача похожа на поиск решения того, как проскочить мимо кладбища", — отметил он.Эпископос подчеркнул, что за время конфликта Киев и его союзники так и не смогли определить, что можно считать победой для Украины. Кроме того, добавил эксперт, на Украине больше нет единого мнения по поводу военного противостояния, так как многие граждане этой страны высказываются за начало мирных переговоров с Россией.В среду журнал Economist, анализируя украинский конфликт сообщил, что Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки.

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964580697.html

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в мире, украина, киев, россия, марк эпископос, вооруженные силы украины