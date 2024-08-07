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"Времени нет": в США предупредили Украину о катастрофе из-за фиаско ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html
"Времени нет": в США предупредили Украину о катастрофе из-за фиаско ВСУ
"Времени нет": в США предупредили Украину о катастрофе из-за фиаско ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
"Времени нет": в США предупредили Украину о катастрофе из-за фиаско ВСУ
У Вооруженных сил Украины не осталось времени для изменения ситуации на фронте в свою сторону, пишет обозреватель Марк Эпископос в статье для Responsible... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:45
2024-08-07T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
марк эпископос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У Вооруженных сил Украины не осталось времени для изменения ситуации на фронте в свою сторону, пишет обозреватель Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft."Разговорами об оборонительной стратегии (для ВСУ. — Прим. ред.) пытаются выиграть время для Киева, которого у него, вероятно, нет, используя ресурсы, которые он и его западные партнеры с трудом могут себе позволить, чтобы достичь цели, которая еще не была адекватно определена. Эта задача похожа на поиск решения того, как проскочить мимо кладбища", — отметил он.Эпископос подчеркнул, что за время конфликта Киев и его союзники так и не смогли определить, что можно считать победой для Украины. Кроме того, добавил эксперт, на Украине больше нет единого мнения по поводу военного противостояния, так как многие граждане этой страны высказываются за начало мирных переговоров с Россией.В среду журнал Economist, анализируя украинский конфликт сообщил, что Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки.
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964580697.html
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в мире, украина, киев, россия, марк эпископос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Марк Эпископос, Вооруженные силы Украины
"Времени нет": в США предупредили Украину о катастрофе из-за фиаско ВСУ

RS: у ВСУ не осталось времени для достижения результатов на фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У Вооруженных сил Украины не осталось времени для изменения ситуации на фронте в свою сторону, пишет обозреватель Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.
"Разговорами об оборонительной стратегии (для ВСУ. — Прим. ред.) пытаются выиграть время для Киева, которого у него, вероятно, нет, используя ресурсы, которые он и его западные партнеры с трудом могут себе позволить, чтобы достичь цели, которая еще не была адекватно определена. Эта задача похожа на поиск решения того, как проскочить мимо кладбища", — отметил он.
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Эпископос подчеркнул, что за время конфликта Киев и его союзники так и не смогли определить, что можно считать победой для Украины. Кроме того, добавил эксперт, на Украине больше нет единого мнения по поводу военного противостояния, так как многие граждане этой страны высказываются за начало мирных переговоров с Россией.
В среду журнал Economist, анализируя украинский конфликт сообщил, что Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияМарк ЭпископосВооруженные силы Украины
 
 
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