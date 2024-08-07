https://ria.ru/20240807/forbes-1964686592.html

"Вместо прямых ударов". СМИ раскрыли, что произошло с путями снабжения ВСУ

"Вместо прямых ударов". СМИ раскрыли, что произошло с путями снабжения ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

"Вместо прямых ударов". СМИ раскрыли, что произошло с путями снабжения ВСУ

Пути снабжения Вооруженных сил Украины покрыты российскими минами, сообщает Forbes. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:11

2024-08-07T16:11

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пути снабжения Вооруженных сил Украины покрыты российскими минами, сообщает Forbes."Вместо того, чтобы напрямую бить по пунктам снабжения или по транспорту, российские силы покрывают пути снабжения ВСУ минами. Используя артиллерийские снаряды, разбрасывающие мины, российские военные покрывают дороги противотанковыми минами, делая их непроходимыми без кропотливого разминирования", — говорится в материале.Как указал обозреватель, линии снабжения играют важнейшую роль в этом конфликте, поэтому тактика российских военных может существенно повлиять на ВСУ.В среду министерство обороны Россия сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки "Север".

https://ria.ru/20240807/plan-1964626341.html

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