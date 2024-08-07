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СМИ: сын Нетаньяху может стать фигурантом дела о выдаче фальшивых паспортов - РИА Новости, 07.08.2024
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15:19 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/figurant-1964669122.html
СМИ: сын Нетаньяху может стать фигурантом дела о выдаче фальшивых паспортов
СМИ: сын Нетаньяху может стать фигурантом дела о выдаче фальшивых паспортов - РИА Новости, 07.08.2024
СМИ: сын Нетаньяху может стать фигурантом дела о выдаче фальшивых паспортов
Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху может стать одним из фигурантов дела о выдаче фальшивых дипломатических паспортов в министерстве иностранных дел в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:19
2024-08-07T15:19
в мире
израиль
иерусалим
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху может стать одним из фигурантов дела о выдаче фальшивых дипломатических паспортов в министерстве иностранных дел в Иерусалиме, сообщает в среду новостной портал Ynet. Ранее в среду национальный отел полиции Израиля по борьбе с мошенничеством провел обыск в центральном аппарате МИД в Иерусалиме и изъял документы, указывающие на выдачу фальшивых дипломатический паспортов. "Полиция расследует все выдачи дипломатических паспортов со времен, когда Эли Коэн был министром иностранных дел (с декабря 2022 года по январь 2024 – ред.), в том числе и выдачу диппаспорта сыну премьер-министра Израиля Яиру Нетаньяху", - говорится в сообщении Ynet. Сам глава еврейского государства неоднократно отрицал использование своего положения для получения привилегий для себя и своей семьи.
https://ria.ru/20240807/palestina-1964546216.html
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в мире, израиль, иерусалим
В мире, Израиль, Иерусалим
СМИ: сын Нетаньяху может стать фигурантом дела о выдаче фальшивых паспортов

Ynet: сын Нетаньяху может стать фигурантом дела о выдаче фальшивых диппаспортов

© РИА Новости / Алексей НикольскийСын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху
Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху может стать одним из фигурантов дела о выдаче фальшивых дипломатических паспортов в министерстве иностранных дел в Иерусалиме, сообщает в среду новостной портал Ynet.
Ранее в среду национальный отел полиции Израиля по борьбе с мошенничеством провел обыск в центральном аппарате МИД в Иерусалиме и изъял документы, указывающие на выдачу фальшивых дипломатический паспортов.
«
"Полиция расследует все выдачи дипломатических паспортов со времен, когда Эли Коэн был министром иностранных дел (с декабря 2022 года по январь 2024 – ред.), в том числе и выдачу диппаспорта сыну премьер-министра Израиля Яиру Нетаньяху", - говорится в сообщении Ynet.
Сам глава еврейского государства неоднократно отрицал использование своего положения для получения привилегий для себя и своей семьи.
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