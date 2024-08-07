https://ria.ru/20240807/figurant-1964669122.html

СМИ: сын Нетаньяху может стать фигурантом дела о выдаче фальшивых паспортов

СМИ: сын Нетаньяху может стать фигурантом дела о выдаче фальшивых паспортов - РИА Новости, 07.08.2024

СМИ: сын Нетаньяху может стать фигурантом дела о выдаче фальшивых паспортов

Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху может стать одним из фигурантов дела о выдаче фальшивых дипломатических паспортов в министерстве иностранных дел в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:19

2024-08-07T15:19

2024-08-07T15:19

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иерусалим

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху может стать одним из фигурантов дела о выдаче фальшивых дипломатических паспортов в министерстве иностранных дел в Иерусалиме, сообщает в среду новостной портал Ynet. Ранее в среду национальный отел полиции Израиля по борьбе с мошенничеством провел обыск в центральном аппарате МИД в Иерусалиме и изъял документы, указывающие на выдачу фальшивых дипломатический паспортов. "Полиция расследует все выдачи дипломатических паспортов со времен, когда Эли Коэн был министром иностранных дел (с декабря 2022 года по январь 2024 – ред.), в том числе и выдачу диппаспорта сыну премьер-министра Израиля Яиру Нетаньяху", - говорится в сообщении Ynet. Сам глава еврейского государства неоднократно отрицал использование своего положения для получения привилегий для себя и своей семьи.

https://ria.ru/20240807/palestina-1964546216.html

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в мире, израиль, иерусалим