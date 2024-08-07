https://ria.ru/20240807/fesco-1964594319.html

Президент Fesco решил оставить пост

Президент Fesco решил оставить пост - РИА Новости, 07.08.2024

Президент Fesco решил оставить пост

Президент транспортной группы Fesco Аркадий Коростелев принял решение оставить пост, сообщили в компании. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:33

2024-08-07T11:33

2024-08-07T11:43

fesco

экономика

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент транспортной группы Fesco Аркадий Коростелев принял решение оставить пост, сообщили в компании."Транспортная группа Fesco подтверждает информацию о том, что Аркадий Коростелев принял решение оставить пост президента группы", - говорится в сообщении.В группе добавили, что Fesco сообщит о новом руководителе компании в установленный срок после завершения корпоративных процедур.Коростелев был назначен президентом Fesco в сентябре 2020 года.Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

https://ria.ru/20240606/klaster-1951096840.html

https://ria.ru/20240606/konstruktivizm-1950995508.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

fesco, экономика, россия