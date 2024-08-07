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Президент Fesco решил оставить пост - РИА Новости, 07.08.2024
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11:33 07.08.2024 (обновлено: 11:43 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/fesco-1964594319.html
Президент Fesco решил оставить пост
Президент Fesco решил оставить пост - РИА Новости, 07.08.2024
Президент Fesco решил оставить пост
Президент транспортной группы Fesco Аркадий Коростелев принял решение оставить пост, сообщили в компании. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:33
2024-08-07T11:43
fesco
экономика
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент транспортной группы Fesco Аркадий Коростелев принял решение оставить пост, сообщили в компании."Транспортная группа Fesco подтверждает информацию о том, что Аркадий Коростелев принял решение оставить пост президента группы", - говорится в сообщении.В группе добавили, что Fesco сообщит о новом руководителе компании в установленный срок после завершения корпоративных процедур.Коростелев был назначен президентом Fesco в сентябре 2020 года.Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
https://ria.ru/20240606/klaster-1951096840.html
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fesco, экономика, россия
FESCO, Экономика, Россия
Президент Fesco решил оставить пост

Президент транспортной группы Fesco Коростелев решил оставить пост

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтенд транспортной компании Fesco
Стенд транспортной компании Fesco - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Стенд транспортной компании Fesco. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент транспортной группы Fesco Аркадий Коростелев принял решение оставить пост, сообщили в компании.
"Транспортная группа Fesco подтверждает информацию о том, что Аркадий Коростелев принял решение оставить пост президента группы", - говорится в сообщении.
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Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера
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В группе добавили, что Fesco сообщит о новом руководителе компании в установленный срок после завершения корпоративных процедур.
Коростелев был назначен президентом Fesco в сентябре 2020 года.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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FESCOЭкономикаРоссия
 
 
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