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В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера

В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера - РИА Новости, 07.08.2024

В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера

ФБР подтвердило РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в связи с "федеральным расследованием" в доме экс-разведчика США Скотта Риттера. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:27

2024-08-07T22:27

2024-08-07T23:26

в мире

сша

нью-йорк (город)

скотт риттер

фбр

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НЬЮ-ЙОРК, 7 авг — РИА Новости. ФБР подтвердило РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в связи с "федеральным расследованием" в доме экс-разведчика США Скотта Риттера. Ранее об обысках в доме у Риттера в Делмаре, штат Нью-Йорк, сообщало местное СМИ News Channel 13. "Я могу подтвердить, что сотрудники ФБР находятся в доме на улице Довер-драйв в Делмаре, осуществляя правоохранительную деятельность в связи с текущим федеральным расследованием", — сказали РИА Новости в бюро.

https://ria.ru/20240603/zakharova-1950295708.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, нью-йорк (город), скотт риттер, фбр