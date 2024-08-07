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В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера - РИА Новости, 07.08.2024
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22:27 07.08.2024 (обновлено: 23:26 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/fbr-1964778466.html
В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера
В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера - РИА Новости, 07.08.2024
В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера
ФБР подтвердило РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в связи с "федеральным расследованием" в доме экс-разведчика США Скотта Риттера. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:27
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в мире
сша
нью-йорк (город)
скотт риттер
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НЬЮ-ЙОРК, 7 авг — РИА Новости. ФБР подтвердило РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в связи с "федеральным расследованием" в доме экс-разведчика США Скотта Риттера. Ранее об обысках в доме у Риттера в Делмаре, штат Нью-Йорк, сообщало местное СМИ News Channel 13. &quot;Я могу подтвердить, что сотрудники ФБР находятся в доме на улице Довер-драйв в Делмаре, осуществляя правоохранительную деятельность в связи с текущим федеральным расследованием&quot;, — сказали РИА Новости в бюро.
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в мире, сша, нью-йорк (город), скотт риттер, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Скотт Риттер, ФБР
В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера

ФБР: обыск в доме у Риттера проходит в связи с федеральным расследованием

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 7 авг — РИА Новости. ФБР подтвердило РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в связи с "федеральным расследованием" в доме экс-разведчика США Скотта Риттера.
Ранее об обысках в доме у Риттера в Делмаре, штат Нью-Йорк, сообщало местное СМИ News Channel 13.
«

"Я могу подтвердить, что сотрудники ФБР находятся в доме на улице Довер-драйв в Делмаре, осуществляя правоохранительную деятельность в связи с текущим федеральным расследованием", — сказали РИА Новости в бюро.

Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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В миреСШАНью-Йорк (город)Скотт РиттерФБР
 
 
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