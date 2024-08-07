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В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера
В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера - РИА Новости, 07.08.2024
В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера
ФБР подтвердило РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в связи с "федеральным расследованием" в доме экс-разведчика США Скотта Риттера. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:27
2024-08-07T22:27
2024-08-07T23:26
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НЬЮ-ЙОРК, 7 авг — РИА Новости. ФБР подтвердило РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в связи с "федеральным расследованием" в доме экс-разведчика США Скотта Риттера. Ранее об обысках в доме у Риттера в Делмаре, штат Нью-Йорк, сообщало местное СМИ News Channel 13. "Я могу подтвердить, что сотрудники ФБР находятся в доме на улице Довер-драйв в Делмаре, осуществляя правоохранительную деятельность в связи с текущим федеральным расследованием", — сказали РИА Новости в бюро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), скотт риттер, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Скотт Риттер, ФБР
В ФБР назвали причину обысков в доме экс-разведчика Риттера
ФБР: обыск в доме у Риттера проходит в связи с федеральным расследованием