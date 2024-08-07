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"Беспроигрышный вариант". В США сделали неожиданное заявление об F-16 - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/f-16-1964778638.html
"Беспроигрышный вариант". В США сделали неожиданное заявление об F-16
"Беспроигрышный вариант". В США сделали неожиданное заявление об F-16 - РИА Новости, 07.08.2024
"Беспроигрышный вариант". В США сделали неожиданное заявление об F-16
Решение о передаче Украине истребителей F-16 было "беспроигрышной" сделкой для США, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:39
2024-08-07T22:39
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Решение о передаче Украине истребителей F-16 было "беспроигрышной" сделкой для США, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По ее словам, США очень хитрым образом избавились от устаревшей техники."Для США это операция по утилизации. Таким образом мы избавились от наших старых самолетов, при этом позволив оправдать новые затраты, а также обнулили расходы на содержание этих устаревающих самолетов. Так что это беспроигрышный вариант для американцев, но не для Украины", — считает Квятковски.Эксперт также заявила, что использование F-16 не приведет к существенным успехам, и в ближайшем будущем эти истребители либо будут сбиты, либо придут в негодность."Это всего лишь цели, и многие из них будут неподвижными целями, потому что их не собьют в небе — по ним ударят там, где они будут располагаться. Или они просто сломаются, и их будет невозможно починить", — подытожила Квятковски.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964744271.html
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в мире, украина, сша, москва, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Москва, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, F-16
"Беспроигрышный вариант". В США сделали неожиданное заявление об F-16

Квятковски: США избавились от устаревшей техники, передав F-16 Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Решение о передаче Украине истребителей F-16 было "беспроигрышной" сделкой для США, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По ее словам, США очень хитрым образом избавились от устаревшей техники.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Затаиться". В США раскрыли, как ВСУ будут использовать F-16
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"Для США это операция по утилизации. Таким образом мы избавились от наших старых самолетов, при этом позволив оправдать новые затраты, а также обнулили расходы на содержание этих устаревающих самолетов. Так что это беспроигрышный вариант для американцев, но не для Украины", — считает Квятковски.
Эксперт также заявила, что использование F-16 не приведет к существенным успехам, и в ближайшем будущем эти истребители либо будут сбиты, либо придут в негодность.
"Это всего лишь цели, и многие из них будут неподвижными целями, потому что их не собьют в небе — по ним ударят там, где они будут располагаться. Или они просто сломаются, и их будет невозможно починить", — подытожила Квятковски.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Невозможно остановить". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО
Вчера, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМоскваСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАF-16
 
 
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