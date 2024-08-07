https://ria.ru/20240807/evakuatsiya-1964620096.html

В Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий

В Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий - РИА Новости, 07.08.2024

В Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий

Организован вывоз жителей с обстреливаемых приграничных территорий Курской области, подготовлены ПВР, с людьми работают психологи, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:51

2024-08-07T12:51

2024-08-07T13:05

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Организован вывоз жителей с обстреливаемых приграничных территорий Курской области, подготовлены ПВР, с людьми работают психологи, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья, подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь", - сообщил Смирнов.Он добавил, что в Курской области в течении суток из зоны обстрела и боевых действий выехало несколько тысяч человек. Региональный штаб работал всю ночь."Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. В течение суток с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. Всем им также оказывается помощь", - написал Смирнов.Он отметил, что более 300 человек, в том числе более 120 детей, размещены в пунктах временного размещения в Курской области."Более 2500 мест. В ПВРах в настоящий момент дополнительно размещены 302 человека, в том числе 121 ребенок. Запас водой, продуктами, лекарственными препаратами и предметами первой необходимости обеспечен", - написал врио губернатора.Он поблагодарил всех, кто участвовал "в этой спасательной операции". Отдельную благодарность выразил членам добровольной народной дружины Курского центра "Патриот".

https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964612944.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964619787.html

https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия