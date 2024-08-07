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В Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий - РИА Новости, 07.08.2024
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12:51 07.08.2024 (обновлено: 13:05 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/evakuatsiya-1964620096.html
В Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий
В Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий
Организован вывоз жителей с обстреливаемых приграничных территорий Курской области, подготовлены ПВР, с людьми работают психологи, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:51
2024-08-07T13:05
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Организован вывоз жителей с обстреливаемых приграничных территорий Курской области, подготовлены ПВР, с людьми работают психологи, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья, подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь", - сообщил Смирнов.Он добавил, что в Курской области в течении суток из зоны обстрела и боевых действий выехало несколько тысяч человек. Региональный штаб работал всю ночь."Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. В течение суток с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. Всем им также оказывается помощь", - написал Смирнов.Он отметил, что более 300 человек, в том числе более 120 детей, размещены в пунктах временного размещения в Курской области."Более 2500 мест. В ПВРах в настоящий момент дополнительно размещены 302 человека, в том числе 121 ребенок. Запас водой, продуктами, лекарственными препаратами и предметами первой необходимости обеспечен", - написал врио губернатора.Он поблагодарил всех, кто участвовал "в этой спасательной операции". Отдельную благодарность выразил членам добровольной народной дружины Курского центра "Патриот".
https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964612944.html
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
В Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий

В Курской области организовали вывоз жителей в ПВР из обстреливаемых территорий

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Организован вывоз жителей с обстреливаемых приграничных территорий Курской области, подготовлены ПВР, с людьми работают психологи, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья, подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь", - сообщил Смирнов.
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Он добавил, что в Курской области в течении суток из зоны обстрела и боевых действий выехало несколько тысяч человек. Региональный штаб работал всю ночь.
"Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. В течение суток с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. Всем им также оказывается помощь", - написал Смирнов.
Он отметил, что более 300 человек, в том числе более 120 детей, размещены в пунктах временного размещения в Курской области.
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"Более 2500 мест. В ПВРах в настоящий момент дополнительно размещены 302 человека, в том числе 121 ребенок. Запас водой, продуктами, лекарственными препаратами и предметами первой необходимости обеспечен", - написал врио губернатора.
Он поблагодарил всех, кто участвовал "в этой спасательной операции". Отдельную благодарность выразил членам добровольной народной дружины Курского центра "Патриот".
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествия
 
 
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