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В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/evakuatsija-1964683083.html
В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов
В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов - РИА Новости, 07.08.2024
В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов
Обязательная эвакуация объявлена еще из 23 населенных пунктов Сумской области на Украине, речь идет о порядка шести тысячах жителей, сообщил в среду глава... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:57
2024-08-07T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена еще из 23 населенных пунктов Сумской области на Украине, речь идет о порядка шести тысячах жителей, сообщил в среду глава областной военной администрации Владимир Артюх. "Распоряжение, я его только подписал, касается введения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района. В действие вступает с момента подписания... Это около шести тысяч (человек подлежат эвакуации – ред.), среди них 425 детей", - сказал Артюх в эфире всеукраинского телемарафона.В мае Артюх заявил о проведении эвакуации жителей в десятикилометровой зоне у границы с Россией.
https://ria.ru/20240807/putin-1964652638.html
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в мире, сумская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Россия
В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов

Власти Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов

© Flickr / Nick Savchenko Сумская область, Украина
 Сумская область, Украина - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Flickr / Nick Savchenko
Сумская область, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена еще из 23 населенных пунктов Сумской области на Украине, речь идет о порядка шести тысячах жителей, сообщил в среду глава областной военной администрации Владимир Артюх.
«
"Распоряжение, я его только подписал, касается введения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района. В действие вступает с момента подписания... Это около шести тысяч (человек подлежат эвакуации – ред.), среди них 425 детей", - сказал Артюх в эфире всеукраинского телемарафона.
В мае Артюх заявил о проведении эвакуации жителей в десятикилометровой зоне у границы с Россией.
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