https://ria.ru/20240807/evakuatsija-1964683083.html

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов - РИА Новости, 07.08.2024

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов

Обязательная эвакуация объявлена еще из 23 населенных пунктов Сумской области на Украине, речь идет о порядка шести тысячах жителей, сообщил в среду глава... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:57

2024-08-07T15:57

2024-08-07T15:57

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена еще из 23 населенных пунктов Сумской области на Украине, речь идет о порядка шести тысячах жителей, сообщил в среду глава областной военной администрации Владимир Артюх. "Распоряжение, я его только подписал, касается введения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района. В действие вступает с момента подписания... Это около шести тысяч (человек подлежат эвакуации – ред.), среди них 425 детей", - сказал Артюх в эфире всеукраинского телемарафона.В мае Артюх заявил о проведении эвакуации жителей в десятикилометровой зоне у границы с Россией.

https://ria.ru/20240807/putin-1964652638.html

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