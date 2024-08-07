https://ria.ru/20240807/evakuatsija-1964683083.html
В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов
В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов - РИА Новости, 07.08.2024
В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов
Обязательная эвакуация объявлена еще из 23 населенных пунктов Сумской области на Украине, речь идет о порядка шести тысячах жителей, сообщил в среду глава... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:57
2024-08-07T15:57
2024-08-07T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143421/64/1434216498_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_464f82b2b965f5f34686c2653b7b2662.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена еще из 23 населенных пунктов Сумской области на Украине, речь идет о порядка шести тысячах жителей, сообщил в среду глава областной военной администрации Владимир Артюх. "Распоряжение, я его только подписал, касается введения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района. В действие вступает с момента подписания... Это около шести тысяч (человек подлежат эвакуации – ред.), среди них 425 детей", - сказал Артюх в эфире всеукраинского телемарафона.В мае Артюх заявил о проведении эвакуации жителей в десятикилометровой зоне у границы с Россией.
https://ria.ru/20240807/putin-1964652638.html
сумская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143421/64/1434216498_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_cacf2ffd72a867710416f714cb0bee92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Россия
В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов
Власти Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов