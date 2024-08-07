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ЕС осудил слова главы Минфина Израиля о допустимости смерти палестинцев - РИА Новости, 07.08.2024
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21:56 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/es-1964772904.html
ЕС осудил слова главы Минфина Израиля о допустимости смерти палестинцев
ЕС осудил слова главы Минфина Израиля о допустимости смерти палестинцев - РИА Новости, 07.08.2024
ЕС осудил слова главы Минфина Израиля о допустимости смерти палестинцев
Евросоюз решительно осуждает слова главы минфина Израиля Бецалеля Смотрича о допустимости смерти миллионов палестинцев в секторе Газа и ожидает, что... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:56
2024-08-07T21:56
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Евросоюз решительно осуждает слова главы минфина Израиля Бецалеля Смотрича о допустимости смерти миллионов палестинцев в секторе Газа и ожидает, что правительство Израиля дистанцируется от этих высказываний, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном в среду на сайте внешнеполитической службы блока. В понедельник Смотрич сказал, что в контексте борьбы за освобождение заложников-израильтян считает оправданным и моральным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, даже если это приведет к гибели от голода двух миллионов палестинцев, и посетовал на то, что международное сообщество этого не допустит. "Европейский союз решительно осуждает недавние заявления министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича… Мы ожидаем, что израильское правительство недвусмысленно дистанцируется от слов министра Смотрича", - сказано в документе. В ЕС напомнили, что умышленный мор голодом мирного населения является военным преступлением. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240807/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, жозеп боррель, евросоюз, хамас
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, ХАМАС
ЕС осудил слова главы Минфина Израиля о допустимости смерти палестинцев

Боррель: ЕС осудил слова главы Минфина Израиля о допустимости смерти палестинцев

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Евросоюз решительно осуждает слова главы минфина Израиля Бецалеля Смотрича о допустимости смерти миллионов палестинцев в секторе Газа и ожидает, что правительство Израиля дистанцируется от этих высказываний, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном в среду на сайте внешнеполитической службы блока.
В понедельник Смотрич сказал, что в контексте борьбы за освобождение заложников-израильтян считает оправданным и моральным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, даже если это приведет к гибели от голода двух миллионов палестинцев, и посетовал на то, что международное сообщество этого не допустит.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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"Европейский союз решительно осуждает недавние заявления министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича… Мы ожидаем, что израильское правительство недвусмысленно дистанцируется от слов министра Смотрича", - сказано в документе.
В ЕС напомнили, что умышленный мор голодом мирного населения является военным преступлением.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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