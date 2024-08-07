https://ria.ru/20240807/energetika-1964537202.html

"Сорок стран". В США заговорили о превосходстве России в ключевой сфере

"Сорок стран". В США заговорили о превосходстве России в ключевой сфере - РИА Новости, 07.08.2024

"Сорок стран". В США заговорили о превосходстве России в ключевой сфере

Россия на сегодняшний день выигрывает конкуренцию у США в сфере международного энергетического сотрудничества, пишут эксперты аналитического центра Energy for... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T01:35

2024-08-07T01:35

2024-08-07T01:38

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

турция

в мире

сша

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия на сегодняшний день выигрывает конкуренцию у США в сфере международного энергетического сотрудничества, пишут эксперты аналитического центра Energy for Growth Hub Кэти Аут и Тодд Мосс в статье для Foreign Policy."Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. В отличие от нее, у США набирается <...> едва ли дюжина схожих соглашений", — отметили аналитики. По мнению экспертов, успехи России обусловлены крайне выгодными предложениями для других стран и развитой финансовой инфраструктурой. Росатом обеспечивает строительство и работу ядерных реакторов от начала и до конца, а все операции финансируются через российские банки. В то же время американские компании сталкиваются с проблемами даже у себя дома."Разветвленная структура американского правительства заставляет ядерные корпорации преодолевать сложный бюрократический механизм, состоящий из не менее 25 инстанций восьми различных федеральных агентств" — обратили внимание аналитики.Ранее Росатом сообщил о переговорах по поводу постройки в Индии атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности. По словам госкорпорации, индийские компании также участвуют в проекте Росатома по строительству первой в Бангладеш АЭС "Руппур".Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.В январе президенты России и Египта дали старт строительству первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа". Сооружение также строится при участии Росатома.

https://ria.ru/20240806/rosatom-1964470082.html

https://ria.ru/20240123/aes-1922965685.html

https://ria.ru/20240718/lihachev-1960529478.html

россия

турция

сша

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, турция, в мире, сша