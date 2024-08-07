https://ria.ru/20240807/eksportery-1964727924.html

Лучших экспортеров выбрали в Сибири

Лучших экспортеров выбрали в Сибири - РИА Новости, 07.08.2024

Лучших экспортеров выбрали в Сибири

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:37

2024-08-07T17:37

2024-08-07T17:37

экономика

новосибирская область

омская область

иркутская область

вероника никишина

игорь кобзев

ано "национальные приоритеты"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Сибирском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Сегодня несырьевая неэнергетическая продукция компаний Сибирского федерального округа экспортируется в более 100 стран мира, значительная часть которых представлена дружественными нам государствами. Компании СФО бесспорно являются одними из основных экспортеров продукции цветной металлургии - порядка 40% от общего объема экспорта отрасли в 2022-2023 годах. Несмотря на санкционное давление, СФО удалось не только восстановить основные объемы экспорта продукции цветной металлургии и, например, химической промышленности, но и увеличить экспорт продукции машиностроения почти в 2 раза в сравнении с 2022 годом. Помимо этого, округ показывает хорошие результаты по переориентации поставок, с 2021 года экспорт промышленных товаров в дружественные страны вырос на треть. Во многом такие результаты стали возможны благодаря широкому инструментарию мер государственной поддержки экспортеров в рамках национального проекта, который был адаптирован под новые реалии мировой торговли и стоящие перед нашим государством вызовы", - отметил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов."Несмотря на общее снижение экспортных показателей в прошлом году, Сибирский федеральный округ уверенно сохранил одно из лидирующих мест по объему экспорта среди регионов России. Со своей стороны в 2023 году РЭЦ предоставил свыше 8 тысяч услуг компаниям СФО, помогая им преодолеть трудности и вывести свою продукцию на международные рынки. Поддержку получили 2550 предприятий, и почти половина из них прошла обучение в Школе экспорта РЭЦ, освоив новые инструменты и компетенции для успешной работы на международной арене. Благодаря этому общий объем поддержанного экспорта по Сибирскому федеральному округу за 2023 год достиг впечатляющей суммы – 1,56 миллиарда долларов. Это яркое свидетельство того, что РЭЦ эффективно помогает сибирским компаниям развивать экспортный потенциал и укреплять позиции России на мировом рынке", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Награждение лучших экспортеров округа пройдет в Иркутске при участии РЭЦ."Участвовать в конкурсе "Экспортер года" - значит не только объявить о себе широкой аудитории, но и сделать стратегическую инвестицию в будущее своего бизнеса. Это уникальная возможность укрепить репутацию, повысить доверие клиентов и совершенствовать бизнес-процессы. Безусловно, вовлеченность в такие мероприятия является ключевым элементом в стратегии развития экономики Иркутской области", - считает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (МСП) первое место присудили ООО "Торговая фирма "Теплодар" (Новосибирская область), которая экспортирует банные и отопительные печи, камины и твердотопливные котлы. На втором месте - ООО "МедиКрафт" также из Новосибирской области, которое экспортирует 17 видов контактных сред для инструментальной диагностики. На третьем месте: ООО "Горный инструмент" из Кемеровской области, которое экспортирует продукцию горного машиностроения.Победителем в этой же номинации у крупного бизнеса стало АО "КрасЛесИнвест" (Красноярский край), которое экспортирует пиломатериалы хвойных пород. Второе - ООО "Томсккабель" из Томской области, которое экспортирует кабельно-проводниковую продукцию. Третье - ООО "Магистраль-Транзит" (Иркутская область), экспортирующее древесную продукцию.Экспортером года в сфере машиностроения у малого и среднего бизнеса стало ООО "ДиборЭкспорт" (Омская область), которое экспортирует посевную и почвообрабатывающую технику, второе - ООО "СЭТЗ" из Новосибирской области, оно экспортирует электродвигатели, и на третьем месте - ООО "СибзаводАгро" снова из Омской области, поставляющее за рубеж посевную и почвообрабатывающую сельхозтехнику.У крупного бизнеса в этой номинации победителем стало ООО "Агроцентр" из Алтайского края, которое экспортирует продукцию сельхозмашиностроения.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" у МСП присудили ООО "Алтай ЭКО сорт" (Алтайский край), которое экспортирует продукцию мукомольной и крупяной промышленности. Второе - ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" из Томской области, оно экспортирует ядра и масло кедрового ореха. На третьем - ООО "Раф Сервис" (Республика Хакасия), которое экспортирует продукцию зерновых, масленичных и бобовых культур.Первое место в этой номинации у крупного бизнеса заняло АО "НовосибирскХлебоПродукт" (Новосибирская область), оно экспортирует зерновые и масличные культуры, кормовую продукцию, муку хлебопекарную и кормовую. Второе место у ООО "РОСТАГРО" также из Новосибирской области, которое экспортирует зерно, семена и корма для сельскохозяйственных животных. Третьим стало АО "Сиболеум" (Алтайский край) - экспортирует нерафинированные масла холодного отжима.Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) у малого и среднего бизнеса стало ООО "Торговый дом "Сибирский" (Омская область), которое экспортирует молочные консервы, сухое молоко, сливочное масло. Второе место заняло ООО "СибПрибор" (Иркутская область), экспортирует природные БАДы с берегов Байкала. Третье - ООО "Сладуница ВЭД" (Омская область), экспортирующее шоколад и кондитерские изделия.Победителем у крупного бизнеса в одноименной номинации стало ООО "Новокузнецкий мелькомбинат" (Новосибирская область), которое экспортирует муку пшеничную. Второе - ЗАО "АлейскЗерноПродукт" им. С.Н. Старовойтова из Алтайского края, которое экспортирует муку, и на третьем месте ООО "Производственная компания "Сибиряк" из Алтайского края, которое экспортирует крупы.В номинации "Экспортер года в сфере услуг" у МСП победило ООО "Рассвет Сибири" (Республика Алтай), которое оказывает услуги международных грузоперевозок. Второе - ООО "Экспортер" (Новосибирская область), оказывает услуги в области внешнеэкономической деятельности. На третьем месте ООО "ДИП-Сервис" (Омская область) с логистическими услугами.В крупном бизнесе в этой номинации победило ООО "АльянсТрансТорг" (Новосибирская область), которое оказывает транспортно-логистические услуги, география охватывает. Второе - ОГАУЗ "Томский Фтизиопульмонологический медицинский центр" (Томская область), оказывающее медицинские услуги.Трейдером года у МСП стало ООО "АВГУСТ" (Алтайский край), экспортирует сельскохозяйственную продукцию. Второе место у ООО "Сибирская зерновая компания "Новосибирск" (Новосибирская область), экспортирует овес, ячмень, рапс, гречиху и другие злаковые. Третье место у ООО "Импэкс-Групп" (Омская область), экспортирует оборудование систем безопасности.Трейдером года у крупного бизнеса стал индивидуальный предприниматель Сулейменов Уахит Хасенович из Омской области, который экспортирует горох, пшеницу и ячмень.Первое место в номинации "Прорыв года" у малого и среднего бизнеса получило ООО "АВГУСТ" (Алтайский край), которое экспортирует масличные культуры. Второе место - у ООО "Алтай ЭКО сорт", оно экспортирует продукцию мукомольной и крупяной промышленности. Третье место - у ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (Омская область), экспортирующего пшеницу, ячмень, овес, горох, лён.В номинации "Новая география" у крупного бизнеса победило АО "НовосибирскХлебоПродукт". Второе место у ООО "РОСТАГРО", третье - у ООО "Новокузнецкий мелькомбинат"."Лучшая женщина-экспортер" у МСП: Митюк Ксения Александровна, учредитель ООО "СЗК Новосибирск" (Новосибирская область), компания экспортирует зерно. На втором месте - Лимаева Ольга Вадимовна, директор ООО "ТПК "Сладонеж" (Омская область), экспортирующего кондитерские изделия. Третье место у Игнатовой Татьяны Алексеевны - директора ООО "СибПрибор" (Иркутская область), компания экспортирует природные БАДы с берегов Байкала.Победительницей в этой же номинации в крупном бизнесе стала Старовойтова Алла Петровна, генеральный директор ЗАО "АлейскЗерноПродукт" им. С.Н. Старовойтова (Алтайский край, экспортирует муку).Лучшим молодым предпринимателем-экспортером в МСП стала Мухачева Валерия Евгеньевна, директор ООО "СЗК Новосибирск" (Новосибирская область), которое экспортирует овес, ячмень, рапс, гречиху и другие злаковые. Второе место заняла Спицына Арина Алексеевна, генеральный директор ООО "Байкальская зерновая компания" из Иркутской области. Компания экспортирует макаронные изделия. Третье место занял индивидуальный предприниматель Андрейчук Виктор Сергеевич (Иркутская область), экспортирует табак для кальяна.Ответственным экспортером ESG у МСП стало ООО Торговая компания "СибТрейд" (Новосибирская область), экспортирует химическую продукцию, лабораторное оборудование. Вторым в номинации стало ООО "ЛКТранс" (Иркутская область), экспортирует пиломатериалы хвойных и лиственных пород и на третьем месте - ЗАО "РЕАКТИВ" (Иркутская область), экспортирует химические реактивы, кислоты, щелочи, лабораторные приборы.Первое место в этой же номинации у крупного бизнеса заняло ООО "Томсккабель" (Томская область), экспортирующее кабельно-проводниковую продукцию. Второе место у АО "Аграрная группа МП" (Томская область), экспортирует охлажденную и замороженную мясную продукцию, третье - у ООО "РОСТАГРО".Лучшим экспортером в новой номинации для МСП - в сфере электронной торговли - стало ООО "Эколюкс" (Новосибирская область), экспортирует промышленное оборудование. Второе место получило ООО "Эсбиэль" (Новосибирская область), экспортирует профессиональную косметическую продукцию для салонов.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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https://ria.ru/20240724/prodazhi-1961784758.html

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Артем Смирнов

экономика, новосибирская область, омская область, иркутская область, вероника никишина, игорь кобзев, ано "национальные приоритеты", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)