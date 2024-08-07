https://ria.ru/20240807/ekonomist-1964741008.html

Эксперт назвал причины перегрева экономики России

Эксперт назвал причины перегрева экономики России - РИА Новости, 07.08.2024

Эксперт назвал причины перегрева экономики России

Главными причинами перегрева экономики России являются нехватка кадров и свободных производственных мощностей, такая комбинация факторов не дает нарастить... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:37

2024-08-07T18:37

2024-08-07T18:37

экономика

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Главными причинами перегрева экономики России являются нехватка кадров и свободных производственных мощностей, такая комбинация факторов не дает нарастить внутреннее производство до уровней спроса, при этом возможности импорта закрыть этот "разрыв" ограничены из-за санкций, заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов. "У экономики есть фактические темпы роста и потенциал. Давайте начнем с потенциала: он состоит из трех основных факторов. Это, прежде всего, трудовые ресурсы. Это капитал - как самих компаний, так и внешний, - который приходит через инвестиции. И это производственные мощности. При сложившейся нехватке трудовых ресурсов и свободных производственных мощностей потенциальный рост внутреннего производства ограничен", - говорит Задорнов. Экономист отметил, что производственные мощности уже с четвертого квартала 2023 года вышли на предел использования: в некоторых отраслях они задействованы уже на 90%. Также впервые за много лет вернулся двухсменный и даже трехсменный график работы в ряде предприятий промышленности и сферы услуг. "Такие темпы роста говорят о нехватке предложения на активный спрос населения. Если платежеспособный спрос не встречает соответствующего предложения товаров и услуг, разрыв "закрывается" ростом цен. До начала СВО он частично заполнялся импортом потребительских товаров, автомобилей, туристических услуг, оборудования для промышленности. В 2023 году было некоторое восстановление импорта, но из текущей статистики мы видим, что он сократился за первое полугодие на 10%", - говорит он. Кроме того, за два последних года бюджетные вливания в экономику на поддержание спроса составили 2% ВВП ежегодно, что сопоставимо с поддержкой промышленности и населения во время пандемии, напомнил Задорнов.

https://ria.ru/20240806/kredit-1964286083.html

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экономика, россия