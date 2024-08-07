https://ria.ru/20240807/efimov-1964623753.html
Ефимов: еще два технопарка в Москве получили льготу на аренду земли
Ефимов: еще два технопарка в Москве получили льготу на аренду земли - РИА Новости, 07.08.2024
Ефимов: еще два технопарка в Москве получили льготу на аренду земли
Московские власти в течение первой половины 2024 года предоставили двум технопаркам льготы на аренду земли – тем самым они сэкономят ежегодно более 3,3 миллиона РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:06
2024-08-07T14:06
2024-08-07T14:09
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московские власти в течение первой половины 2024 года предоставили двум технопаркам льготы на аренду земли – тем самым они сэкономят ежегодно более 3,3 миллиона рублей, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице при поддержке города активно развивается инновационная инфраструктура. Например, для организаций, получивших статус технопарка, действует пониженная ставка аренды земли – всего 0,01% от кадастровой стоимости. С начала 2024 года такую льготу получили два инвестора для участков общей площадью почти 2,2 гектара", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что льготу предоставляют, оформляя допсоглашение к договору аренды земли. Так, один из инвесторов получил ее в рамках технопарка "Текон" на 3-й Хорошевской улице. Сниженная ставка действует в отношении части участка.Второй инвестор, по словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, получил льготу для 2 гектаров на 6-й Радиальной улице, где расположен технопарк "Связь инжиниринг".В сообщении напоминается, что льгота по аренде земли предоставляется на десять лет. Ее могут получить предприятия, которые работают в социально значимых сферах и наукоемких отраслях.
https://ria.ru/20240807/efimov-1964531234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московские власти в течение первой половины 2024 года предоставили двум технопаркам льготы на аренду земли – тем самым они сэкономят ежегодно более 3,3 миллиона рублей, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице при поддержке города активно развивается инновационная инфраструктура. Например, для организаций, получивших статус технопарка, действует пониженная ставка аренды земли – всего 0,01% от кадастровой стоимости. С начала 2024 года такую льготу получили два инвестора для участков общей площадью почти 2,2 гектара", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что льготу предоставляют, оформляя допсоглашение к договору аренды земли. Так, один из инвесторов получил ее в рамках технопарка "Текон" на 3-й Хорошевской улице. Сниженная ставка действует в отношении части участка.
Второй инвестор, по словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана
, получил льготу для 2 гектаров на 6-й Радиальной улице, где расположен технопарк "Связь инжиниринг".
В сообщении напоминается, что льгота по аренде земли предоставляется на десять лет. Ее могут получить предприятия, которые работают в социально значимых сферах и наукоемких отраслях.