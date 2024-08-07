Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: еще два технопарка в Москве получили льготу на аренду земли - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 07.08.2024 (обновлено: 14:09 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/efimov-1964623753.html
Ефимов: еще два технопарка в Москве получили льготу на аренду земли
Ефимов: еще два технопарка в Москве получили льготу на аренду земли - РИА Новости, 07.08.2024
Ефимов: еще два технопарка в Москве получили льготу на аренду земли
Московские власти в течение первой половины 2024 года предоставили двум технопаркам льготы на аренду земли – тем самым они сэкономят ежегодно более 3,3 миллиона РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:06
2024-08-07T14:09
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a23a6d92c1eab53e9be30905e2dec021.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московские власти в течение первой половины 2024 года предоставили двум технопаркам льготы на аренду земли – тем самым они сэкономят ежегодно более 3,3 миллиона рублей, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице при поддержке города активно развивается инновационная инфраструктура. Например, для организаций, получивших статус технопарка, действует пониженная ставка аренды земли – всего 0,01% от кадастровой стоимости. С начала 2024 года такую льготу получили два инвестора для участков общей площадью почти 2,2 гектара", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что льготу предоставляют, оформляя допсоглашение к договору аренды земли. Так, один из инвесторов получил ее в рамках технопарка "Текон" на 3-й Хорошевской улице. Сниженная ставка действует в отношении части участка.Второй инвестор, по словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, получил льготу для 2 гектаров на 6-й Радиальной улице, где расположен технопарк "Связь инжиниринг".В сообщении напоминается, что льгота по аренде земли предоставляется на десять лет. Ее могут получить предприятия, которые работают в социально значимых сферах и наукоемких отраслях.
https://ria.ru/20240807/efimov-1964531234.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_c4c07999e6817b9620873b5637de163d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: еще два технопарка в Москве получили льготу на аренду земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московские власти в течение первой половины 2024 года предоставили двум технопаркам льготы на аренду земли – тем самым они сэкономят ежегодно более 3,3 миллиона рублей, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице при поддержке города активно развивается инновационная инфраструктура. Например, для организаций, получивших статус технопарка, действует пониженная ставка аренды земли – всего 0,01% от кадастровой стоимости. С начала 2024 года такую льготу получили два инвестора для участков общей площадью почти 2,2 гектара", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что льготу предоставляют, оформляя допсоглашение к договору аренды земли. Так, один из инвесторов получил ее в рамках технопарка "Текон" на 3-й Хорошевской улице. Сниженная ставка действует в отношении части участка.
Второй инвестор, по словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, получил льготу для 2 гектаров на 6-й Радиальной улице, где расположен технопарк "Связь инжиниринг".
В сообщении напоминается, что льгота по аренде земли предоставляется на десять лет. Ее могут получить предприятия, которые работают в социально значимых сферах и наукоемких отраслях.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Ефимов: на бывшей промзоне "Октябрьское поле" достраивают новые объекты
Вчера, 11:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала