https://ria.ru/20240807/efimov-1964531403.html
Ефимов: москвичи выкупили со скидкой около 500 участков для ИЖС
Ефимов: москвичи выкупили со скидкой около 500 участков для ИЖС - РИА Новости, 07.08.2024
Ефимов: москвичи выкупили со скидкой около 500 участков для ИЖС
Москвичи с 2020 года выкупили у города с 60-процентной скидкой около 500 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:06
2024-08-07T12:06
2024-08-07T12:06
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 7 августа - РИА Новости. Москвичи с 2020 года выкупили у города с 60-процентной скидкой около 500 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Возможность покупки земли под строительство частных домов за 40% кадастровой стоимости появилась после внесения изменений в законодательство российской столицы в апреле 2020 года. Льгота доступна владельцам объектов недвижимости, расположенных на земле с видом разрешенного использования для ИЖС, личного подсобного хозяйства и садоводства."За все время действия льготы 495 собственников объектов выкупили 53 гектара земли, предназначенной для ИЖС. За четыре года благодаря скидке в размере 60% горожане сэкономили более 1,5 миллиарда рублей. Теперь новые собственники смогут свободно распоряжаться землей", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, больше земельных участков со скидкой (около 200) приобрели в Троицком административном округе.По данным департамента городского имущества, возможностью покупки земли со скидкой с каждым годом пользуется все большее количество москвичей: в 2021 году владельцы частных домов выкупили 100 участков, в 2022-м – около 130, в 2023-м – почти 150.
https://ria.ru/20240806/efimov-1964369127.html
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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: москвичи выкупили со скидкой около 500 участков для ИЖС
Ефимов: москвичи выкупили со скидкой около 500 участков для ИЖС
МОСКВА, 7 августа - РИА Новости. Москвичи с 2020 года выкупили у города с 60-процентной скидкой около 500 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Возможность покупки земли под строительство частных домов за 40% кадастровой стоимости появилась после внесения изменений в законодательство российской столицы в апреле 2020 года. Льгота доступна владельцам объектов недвижимости, расположенных на земле с видом разрешенного использования для ИЖС, личного подсобного хозяйства и садоводства.
"За все время действия льготы 495 собственников объектов выкупили 53 гектара земли, предназначенной для ИЖС. За четыре года благодаря скидке в размере 60% горожане сэкономили более 1,5 миллиарда рублей. Теперь новые собственники смогут свободно распоряжаться землей", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, больше земельных участков со скидкой (около 200) приобрели в Троицком административном округе.
По данным департамента городского имущества, возможностью покупки земли со скидкой с каждым годом пользуется все большее количество москвичей: в 2021 году владельцы частных домов выкупили 100 участков, в 2022-м – около 130, в 2023-м – почти 150.