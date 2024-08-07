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Ефимов: на бывшей промзоне "Октябрьское поле" достраивают новые объекты - РИА Новости, 07.08.2024
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11:06 07.08.2024 (обновлено: 11:08 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/efimov-1964531234.html
Ефимов: на бывшей промзоне "Октябрьское поле" достраивают новые объекты
Ефимов: на бывшей промзоне "Октябрьское поле" достраивают новые объекты - РИА Новости, 07.08.2024
Ефимов: на бывшей промзоне "Октябрьское поле" достраивают новые объекты
Флагманский проект программы комплексного развития территорий (КРТ) – реорганизация части бывшей московской промзоны "Октябрьское Поле" – близится к завершению, РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:06
2024-08-07T11:08
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
максим гаман
мосгосстройнадзор
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 августа - РИА Новости. Флагманский проект программы комплексного развития территорий (КРТ) – реорганизация части бывшей московской промзоны "Октябрьское Поле" – близится к завершению, в рамках его реализации до конца года достроят нескольких объектов недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Договор о редевелопменте участка заключили с инвестором в 2020 году, здесь возводят более 173 тысяч квадратных метров недвижимости. Сегодня реализация проекта находится на финальной стадии", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.По его словам, компания "РГ-Девелопмент" к концу 2024 года планирует завершить строительство третьей очереди жилого комплекса, детского сада для 100 воспитанников и бизнес-центра "Технопарк "Октябрьское Поле".В пресс-релизе отмечается, что строители в настоящее время выполняют работы по устройству фасадов бизнес-центра, внутренних и наружных инженерных сетей, также ведется благоустройство территории. Кроме того, специалисты начали монтаж лифтов, на финальной стадии – устройство кровли."На данный момент на территории уже возвели пять жилых корпусов, включая дом с медицинским центром, а также детский сад для 100 воспитанников и школу для 800 учеников", – приводятся слова главы департамента городского имущества Максима Гамана.Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков обратил внимание, что в рамках третьей очереди проекта с 2022 года ведется строительство жилых и инфраструктурных объектов, их общая площадь превышает 85 тысяч "квадратов". "За это время комитет организовал 24 выездные проверки. Инструментальный контроль качества произведенных работ и стройматериалов осуществляется с помощью специалистов подведомственного Центра экспертиз", ‒ указал он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240806/efimov-1964369127.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, максим гаман, мосгосстройнадзор, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Максим Гаман, Мосгосстройнадзор, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на бывшей промзоне "Октябрьское поле" достраивают новые объекты

Ефимов: на бывшей промзоне "Октябрьское поле" достраивают новые объекты

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 августа - РИА Новости. Флагманский проект программы комплексного развития территорий (КРТ) – реорганизация части бывшей московской промзоны "Октябрьское Поле" – близится к завершению, в рамках его реализации до конца года достроят нескольких объектов недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Договор о редевелопменте участка заключили с инвестором в 2020 году, здесь возводят более 173 тысяч квадратных метров недвижимости. Сегодня реализация проекта находится на финальной стадии", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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По его словам, компания "РГ-Девелопмент" к концу 2024 года планирует завершить строительство третьей очереди жилого комплекса, детского сада для 100 воспитанников и бизнес-центра "Технопарк "Октябрьское Поле".
В пресс-релизе отмечается, что строители в настоящее время выполняют работы по устройству фасадов бизнес-центра, внутренних и наружных инженерных сетей, также ведется благоустройство территории. Кроме того, специалисты начали монтаж лифтов, на финальной стадии – устройство кровли.
"На данный момент на территории уже возвели пять жилых корпусов, включая дом с медицинским центром, а также детский сад для 100 воспитанников и школу для 800 учеников", – приводятся слова главы департамента городского имущества Максима Гамана.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков обратил внимание, что в рамках третьей очереди проекта с 2022 года ведется строительство жилых и инфраструктурных объектов, их общая площадь превышает 85 тысяч "квадратов". "За это время комитет организовал 24 выездные проверки. Инструментальный контроль качества произведенных работ и стройматериалов осуществляется с помощью специалистов подведомственного Центра экспертиз", ‒ указал он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваМаксим ГаманМосгосстройнадзорГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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