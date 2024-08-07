https://ria.ru/20240807/dtp-1964718952.html
В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП
В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 07.08.2024
В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП
Три человека погибли, еще трое попали в больницу в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, информирует министерство по делам ГО и ЧС... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:23
2024-08-07T17:23
2024-08-07T17:23
происшествия
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
НАЛЬЧИК, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое попали в больницу в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, информирует министерство по делам ГО и ЧС республики. "В 13.45 мск в среду поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Кантышево-Ачалуки… По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение четырех автомобилей: Skoda, Mercedes, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110", - говорится в сообщении. По данным министерства, в результате аварии три человека погибли, еще трое госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20240803/dtp-1963806590.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП
В Ингушетии три человека погибли, трое пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями