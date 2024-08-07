https://ria.ru/20240807/dtp-1964718952.html

В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП

В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 07.08.2024

В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП

Три человека погибли, еще трое попали в больницу в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, информирует министерство по делам ГО и ЧС... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:23

2024-08-07T17:23

2024-08-07T17:23

происшествия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое попали в больницу в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, информирует министерство по делам ГО и ЧС республики. "В 13.45 мск в среду поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Кантышево-Ачалуки… По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение четырех автомобилей: Skoda, Mercedes, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110", - говорится в сообщении. По данным министерства, в результате аварии три человека погибли, еще трое госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20240803/dtp-1963806590.html

республика ингушетия

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происшествия, республика ингушетия