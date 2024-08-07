Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/dtp-1964718952.html
В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП
В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 07.08.2024
В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП
Три человека погибли, еще трое попали в больницу в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, информирует министерство по делам ГО и ЧС... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:23
2024-08-07T17:23
происшествия
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
НАЛЬЧИК, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое попали в больницу в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, информирует министерство по делам ГО и ЧС республики. "В 13.45 мск в среду поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Кантышево-Ачалуки… По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение четырех автомобилей: Skoda, Mercedes, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110", - говорится в сообщении. По данным министерства, в результате аварии три человека погибли, еще трое госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20240803/dtp-1963806590.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии три человека погибли в массовом ДТП

В Ингушетии три человека погибли, трое пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое попали в больницу в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, информирует министерство по делам ГО и ЧС республики.
«
"В 13.45 мск в среду поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Кантышево-Ачалуки… По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение четырех автомобилей: Skoda, Mercedes, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в результате аварии три человека погибли, еще трое госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В Верхней Пышме произошло массовое ДТП, пострадали шесть человек
3 августа, 02:49
 
ПроисшествияРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала