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В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 07.08.2024
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16:52 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/dtp-1964700334.html
В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 07.08.2024
В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком
Пять человек погибли в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края, прокуратора региона организовала проверку, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:52
2024-08-07T16:52
происшествия
боготольский район
красноярский край
ачинск
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КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края, прокуратора региона организовала проверку, сообщает ведомство. "Прокуратура организовала проверку в связи со смертельным ДТП в Боготольском районе. Сегодня вечером на 622-м километре автодороги Р-255, двигаясь в сторону Ачинска, водитель легкового автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом Scania", - говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что в результате ДТП водитель иномарки и его четыре пассажира скончались на месте, водителя грузовика госпитализировали в медучреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
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боготольский район
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происшествия, боготольский район, красноярский край, ачинск
Происшествия, Боготольский район, Красноярский край, Ачинск
В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком

Прокуратура: в Красноярском крае 5 человек погибли в ДТП с большегрузом

© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП в Боготольском районе Красноярского края
На месте ДТП в Боготольском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП в Боготольском районе Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края, прокуратора региона организовала проверку, сообщает ведомство.
"Прокуратура организовала проверку в связи со смертельным ДТП в Боготольском районе. Сегодня вечером на 622-м километре автодороги Р-255, двигаясь в сторону Ачинска, водитель легкового автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом Scania", - говорится в сообщении прокуратуры.
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП в Боготольском районе Красноярского края
На месте ДТП в Боготольском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП в Боготольском районе Красноярского края
Уточняется, что в результате ДТП водитель иномарки и его четыре пассажира скончались на месте, водителя грузовика госпитализировали в медучреждение.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20
Вчера, 09:55
 
ПроисшествияБоготольский районКрасноярский крайАчинск
 
 
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