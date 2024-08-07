https://ria.ru/20240807/dtp-1964700334.html

В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 07.08.2024

В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком

Пять человек погибли в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края, прокуратора региона организовала проверку, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:52

2024-08-07T16:52

2024-08-07T16:52

происшествия

боготольский район

красноярский край

ачинск

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КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края, прокуратора региона организовала проверку, сообщает ведомство. "Прокуратура организовала проверку в связи со смертельным ДТП в Боготольском районе. Сегодня вечером на 622-м километре автодороги Р-255, двигаясь в сторону Ачинска, водитель легкового автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом Scania", - говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что в результате ДТП водитель иномарки и его четыре пассажира скончались на месте, водителя грузовика госпитализировали в медучреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240807/avtobus-1964569887.html

боготольский район

красноярский край

ачинск

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происшествия, боготольский район, красноярский край, ачинск