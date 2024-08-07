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В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 07.08.2024
В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком
Пять человек погибли в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края, прокуратора региона организовала проверку, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:52
2024-08-07T16:52
2024-08-07T16:52
происшествия
боготольский район
красноярский край
ачинск
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КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края, прокуратора региона организовала проверку, сообщает ведомство. "Прокуратура организовала проверку в связи со смертельным ДТП в Боготольском районе. Сегодня вечером на 622-м километре автодороги Р-255, двигаясь в сторону Ачинска, водитель легкового автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом Scania", - говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что в результате ДТП водитель иномарки и его четыре пассажира скончались на месте, водителя грузовика госпитализировали в медучреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240807/avtobus-1964569887.html
боготольский район
красноярский край
ачинск
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происшествия, боготольский район, красноярский край, ачинск
Происшествия, Боготольский район, Красноярский край, Ачинск
В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП с грузовиком
Прокуратура: в Красноярском крае 5 человек погибли в ДТП с большегрузом