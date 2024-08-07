https://ria.ru/20240807/dtp-1964656085.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 07.08.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области

Одиннадцать человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области, госпитализированы, состояние троих из них тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:43

2024-08-07T14:43

2024-08-07T14:47

происшествия

волгоградская область

россия

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964571712_1:0:1274:716_1920x0_80_0_0_3998ab29116283eadbaf7453cec168e5.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области, госпитализированы, состояние троих из них тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."В результате ДТП с автобусом в Волгоградской области травмы получили 20 человек, в том числе трое детей. 11 пострадавших госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.Отмечается, что девять человек, в том числе трое детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями."Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20240807/dtp-1964553885.html

https://ria.ru/20240802/poezd-1963594783.html

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом