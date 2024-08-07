https://ria.ru/20240807/dtp-1964656085.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 07.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области
Одиннадцать человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области, госпитализированы, состояние троих из них тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:43
2024-08-07T14:43
2024-08-07T14:47
происшествия
волгоградская область
россия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964571712_1:0:1274:716_1920x0_80_0_0_3998ab29116283eadbaf7453cec168e5.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области, госпитализированы, состояние троих из них тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."В результате ДТП с автобусом в Волгоградской области травмы получили 20 человек, в том числе трое детей. 11 пострадавших госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.Отмечается, что девять человек, в том числе трое детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями."Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - уточнили в сообщении.
https://ria.ru/20240807/dtp-1964553885.html
https://ria.ru/20240802/poezd-1963594783.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964571712_160:0:1115:716_1920x0_80_0_0_76d37540379173aa4858b554da8615c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области
Минздрав: трое пострадавших в ДТП под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии