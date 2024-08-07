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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 07.08.2024
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14:43 07.08.2024 (обновлено: 14:47 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/dtp-1964656085.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 07.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области
Одиннадцать человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области, госпитализированы, состояние троих из них тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:43
2024-08-07T14:47
происшествия
волгоградская область
россия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области, госпитализированы, состояние троих из них тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."В результате ДТП с автобусом в Волгоградской области травмы получили 20 человек, в том числе трое детей. 11 пострадавших госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.Отмечается, что девять человек, в том числе трое детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями."Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - уточнили в сообщении.
https://ria.ru/20240807/dtp-1964553885.html
https://ria.ru/20240802/poezd-1963594783.html
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происшествия, волгоградская область, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области

Минздрав: трое пострадавших в ДТП под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии

© ГУ МВД по Волгоградской областиНа месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© ГУ МВД по Волгоградской области
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области, госпитализированы, состояние троих из них тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"В результате ДТП с автобусом в Волгоградской области травмы получили 20 человек, в том числе трое детей. 11 пострадавших госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
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Вчера, 07:27
Отмечается, что девять человек, в том числе трое детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями.
"Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - уточнили в сообщении.
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ПроисшествияВолгоградская областьРоссияСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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