https://ria.ru/20240807/dtp-1964551906.html

В Волгоградской области произошло ДТП с фурой и автобусом

В Волгоградской области произошло ДТП с фурой и автобусом - РИА Новости, 07.08.2024

В Волгоградской области произошло ДТП с фурой и автобусом

Автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, один человек погиб, 16 пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:59

2024-08-07T06:59

2024-08-07T10:02

происшествия

волгоградская область

астрахань

москва

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ВОЛГОГРАД, 7 авг - РИА Новости. Автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, один человек погиб, 16 пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в среду в 4.16 грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, на трассе в Волгоградской области."В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался. За медицинской помощью обратились 16 человек", - сообщили РИА Новости в полиции.

https://ria.ru/20240806/dtp-1964490245.html

волгоградская область

астрахань

москва

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происшествия, волгоградская область, астрахань, москва