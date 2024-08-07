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В Волгоградской области произошло ДТП с фурой и автобусом - РИА Новости, 07.08.2024
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06:59 07.08.2024 (обновлено: 10:02 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/dtp-1964551906.html
В Волгоградской области произошло ДТП с фурой и автобусом
В Волгоградской области произошло ДТП с фурой и автобусом - РИА Новости, 07.08.2024
В Волгоградской области произошло ДТП с фурой и автобусом
Автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, один человек погиб, 16 пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:59
2024-08-07T10:02
происшествия
волгоградская область
астрахань
москва
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ВОЛГОГРАД, 7 авг - РИА Новости. Автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, один человек погиб, 16 пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в среду в 4.16 грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, на трассе в Волгоградской области."В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался. За медицинской помощью обратились 16 человек", - сообщили РИА Новости в полиции.
https://ria.ru/20240806/dtp-1964490245.html
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происшествия, волгоградская область, астрахань, москва
Происшествия, Волгоградская область, Астрахань, Москва
В Волгоградской области произошло ДТП с фурой и автобусом

ГУМВД: в Волгоградской области автобус столкнулся с грузовиком, погиб человек

© Фото : прокуратура Волгоградской областиНа месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : прокуратура Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 авг - РИА Новости. Автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, один человек погиб, 16 пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в среду в 4.16 грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, на трассе в Волгоградской области.
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"В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался. За медицинской помощью обратились 16 человек", - сообщили РИА Новости в полиции.
 
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